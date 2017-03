Ngày 12/3, tại tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm và làm việc tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang và Ủy ban nhân dân xã nông thôn mới Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Trong chương trình thăm và làm việc tại Điện Biên, sáng 12/3/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tây Trang. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Cùng tham dự có Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành và các Ủy ban: Kinh tế, Tài chính -Ngân sách, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lò Văn Muôn.

Thăm và nói chuyện với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia đoạn biên giới Việt Nam - Lào dài 24,5 km và 10 cột mốc quốc giới; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng tại khu vực địa bàn đơn vị phụ trách giáp với huyện Mường-mày, tỉnh Phoong-sa-lỳ và huyện Mường-ngòi, tỉnh Luông-Phra-băng của nước bạn Lào.

Với những thành tích trong các mặt công tác, trong 3 năm liền đơn vị đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng. Theo Chủ tịch Quốc hội, sự nỗ lực giữ vững thành tích của đơn vị là điều rất đáng trân trọng, bởi trước đây xã biên giới Na Ư là địa phức tạp về tình hình an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, nhất là tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận trong những năm gần đây, xã biên giới Na Ư đã có chuyển biến tích cực. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Na Ư tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, củng cố cơ sở chính trị, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo.

Biểu dương đơn vị đã phá được nhiều vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và nhiều loại hàng cấm khác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặc biệt lưu ý, đứng trước thách thức của các loại tội phạm xã hội, nhất là tội phạm về ma túy, thời gian tới, với những nhiệm vụ rất nặng nề, các chiến sĩ biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, nắm địa bàn, đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Cùng với đó là giúp đỡ đồng bào vùng biên cương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ghi nhận kiến nghị trong việc xây dựng đường tuần tra biên giới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, muốn duy trì đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, giúp nhân dân phát triển kinh tế, phải đầu tư về cơ sở hạ tầng, nhất là đường tuần tra biên giới. Mặc dù ngân sách Nhà nước còn khó khăn nhưng Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các cơ quan hữu quan sẽ thẩm tra để có ý kiến cụ thể, cùng xem xét để ưu tiên giải quyết theo thứ tự cấp thiết trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Theo Chỉ huy trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang-Trung tá Phương Công Quý, trước đây, tình hình trật tự an toàn xã hội và an ninh đường biên rất phức tạp do đây là một trong những điểm “nóng” về tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tình hình trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới đã được bảo đảm.

Cùng với đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống, phát triển sản xuất bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Những người chiến sĩ quân hàm xanh nơi biên giới đã hướng dẫn đồng bào trồng lúa nước, trồng khoai tây, phát triển nông nghiệp, chăn nuôi.

Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường", đơn vị đang nhận nuôi ăn học 3 học sinh, trong đó có 1 cháu của nước bạn Lào. Nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang hiện tự túc được 80% lương thực, thực phẩm...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ và nhân dân xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Làm việc với Ủy ban nhân dân xã Noong Hẹt, ghi nhận những kết quả bước đầu của một trong những xã đầu tiên của Điện Biên hoàn thành cơ bản 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nằm ở phía Nam lòng chảo Điện Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ chưa đến 10 km, 27 thôn bản của xã hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với khoảng 300 ha đất trồng lúa thuộc khu vực cánh đồng Mường Thanh, với địa hình đất đai, khí hậu thổ nhưỡng tốt, xã cần quan tâm giữ diện tích trồng lúa đặc sản, phấn đấu trở thành vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, vừa để phục vụ khách du lịch và nâng cao đời sống nhân dân.

Với địa thế gần trung tâm thành phố Điện Biên, là xã nông thôn mới, Noong Hẹt cần gìn giữ và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc để phấn đấu trở thành trung tâm giao lưu nông sản thực phẩm cho vùng và thu hút du khách.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chủ trương Vườn-Ao-Chuồng-Rừng (VACR) mà Noọng Hẹt đã xác định là hướng đi đúng bởi hiếm có xã nào có đủ các lợi thế để làm được điều này. Do đó, xã cần quy hoạch lại trên nền tảng sẵn có, cùng với đó, đã từ lâu, hoa ban được xem là biểu trưng cho cả vùng Tây Bắc, Noong Hẹt cũng cần quan tâm hơn nữa trong việc xen trồng hoa ban trên đường làng, thôn bản, hộ dân vừa để góp phần làm đẹp cảnh quan cũng như tạo nên nét đặc thù để thu hút khách du lịch.

Nhấn mạnh Noong Hẹt cần tiếp tục duy trì những tiêu chí đã đạt được của một xã nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, xã Noong Hẹt còn một bộ phận thanh niên còn vướng vào các loại tệ nạn xã hội. Do vậy, chính quyền xã cần có giải pháp ngăn chặn, không để hiện tượng này lan rộng.

Cơ sở hạ tầng của Noong Hẹt còn yếu, thu nhập của người dân tuy đã được cải thiện nhưng còn thấp, chưa đồng đều; còn những hộ thoát nghèo nhưng chưa bền vững. Chính quyền địa phương cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để giữ gìn, phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục và làm tốt hơn những mặt chưa đạt được để đưa Noong Hẹt phát triển bền vững hơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, chính quyền xã Noong Hẹt và một số gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Trong chương trình thăm và làm việc tại Điện Biên, sáng 12/3/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến đặt vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã tới đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên (còn gọi là Nghĩa trang Liệt sĩ đồi A1) nằm cạnh đồi A1 lịch sử. Cách đây đúng 63 năm - ngày 13 tháng 3 năm 1954 là thời điểm mở màn của Chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài suốt 55 ngày đêm đầy gian khổ nhưng rất đỗi tự hào của dân tộc Việt Nam.

Ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, sự hy sinh vô bờ bến của các anh hùng liệt sỹ đã tô đậm thêm truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam. Các thế hệ người Việt Nam sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn của những người đi trước và nguyện sẽ noi gương những anh hùng liệt sỹ để quyết tâm ra sức xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Chiều 11/3 và chiều 12/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã đi thăm Khu tái định cư Đồi Cao, thị xã Mường Lay; Khu tái định cư Noong Bua, tỉnh Điện Biên để tìm hiểu về cuộc sống cũng như lắng nghe, ghi nhận những tâm tư nguyện vọng của bà con tại nơi ở mới; thăm một số điểm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)