Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi tiếp xúc cử tri tại Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) sáng 28.4

Sáng 28.4, đoàn Đại biểu Quốc hội TP.CầnThơ do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ). Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề về tham nhũng, ô nhiễm môi trường, xâm hại tình dục trẻ em… Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá những ý kiến của các cử tri đưa ra là những vấn đề rất đáng quan tâm.

Quan chức nào tham nhũng đều phải bị xử lý

Trả lời ý kiến của cử tri Nguyễn Thanh Bền (Q.Ninh Kiều) về các vụ tham nhũng gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết ngay hôm qua (27.4) UBKT T.Ư đã công bố kỷ luật , đề nghị kỷ luật một số cán bộ có liên quan đến quản lý tài chính, đầu tư xảy ra tại Tập đoàn dầu khí quốc gia VN (PVN).

“Điều này thể hiện quyết tâm phòng chống tham nhũng không có vùng cấm với bất kỳ quan chức nào từ Trung ương đến địa phương", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.

Giải đáp thắc mắc của cử tri Nguyễn Hữu Hải (Q.Ninh Kiều) về 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ , Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội đã ra nghị quyết yêu cầu Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về 12 dự án này và phải xử lý kiên quyết.

“Xử lý về trách nhiệm chính trị và kinh tế. Nếu người đứng đầu mà không tham nhũng nhưng để xảy ra thua lỗ thì chịu trách nhiệm chính trị. Còn người trực tiếp gây thất thoát sẽ chịu trách nhiệm về kinh tế”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Sẽ thôi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự

Trả lời câu hỏi của cử tri TP.Cần Thơ về trường hợp sai phạm của ông Võ Kim Cự , Chủ tịch Quốc hội cho biết Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Võ Kim Cự bằng hình thức cách hết các chức vụ trước đó, trừ chức vụ hiện tại.

“Chức vụ cũ khi ông Võ Kim Cự có sai phạm đã cách hết. Chức vụ hiện tại thì ông Võ Kim Cự không có sai phạm. Chức vụ hiện tại của ông Võ Kim Cự là Chủ tịch liên minh Hợp tác xã của ông Võ Kim Cự. Khi ông Võ Kim Cự vào Quốc hội là với tư cách Chủ tịch liên minh Hợp tác xã, do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết bà hiện đã nhận được đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Võ Kim Cự.

“Theo quy định hiện hành, việc cho thôi Đại biểu Quốc hội nếu chưa đến kỳ họp Quốc hội thì do Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác. Ở đây ông Võ Kim Cự nêu lý do sức khỏe, nhưng chúng ta hiểu là có lý do khác: bị kỷ luật”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội cho biết nếu giải quyết được trước kỳ họp Quốc hội thì giải quyết thủ tục cho thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự. Đến kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo trước Quốc hội; nếu không làm kịp thủ tục thì đến kỳ họp Quốc hội lần này sẽ bổ sung làm thủ tục để Quốc hội cho thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự.

Không để Việt Nam trở thành bãi rác công nghệ

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP.Cần Thơ cũng bày tỏ sự lo lắng về việc tiếp nhận đầu tư từ Trung Quốc, Đài Loan cần tránh nhập công nghệ cũ, lạc hậu, gây ô nhiễm nghiêm trọng, để lại tai họa cho thế hệ sau. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: “Bất cứ quốc gia nào chúng ta tiếp nhận vào thì không để họ đầu tư công nghệ lạc hậu. Hiện nay, chính sách đối ngoại của chúng ta là làm bạn với tất cả các nước, đa dạng hóa, đa phương hóa. Chúng ta đã tuyên bố mạnh mẽ là không đánh đổi môi trường để đổi lấy bất cứ điều gì. Quốc hội cũng đã ra Luật chuyển giao công nghệ và Việt Nam nhất định không trở thành bãi rác công nghệ lạc hậu”.

Cũng trả lời những băn khoăn của cử tri về những bức xúc của người dân xảy ra sau sự cố môi trường biển ở miền Trung , Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Đảng, Nhà nước, Quốc hội rất quan tâm vấn đề này. Chính quyền phải tiếp cận người dân để tuyên truyền, giáo dục, đối thoại với người dân, không để người dân vô tình vi phạm pháp luật do bức xúc hoặc do bị kích động".

Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc đối thoại với người dân là rất cần thiết, điển hình như Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã đối thoại với người dân, giải quyết thấu tình đạt lý vụ việc ở Đồng Tâm .

