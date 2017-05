Sáng 18/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đoàn đại biểu gồm 27 đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái qua các thời kỳ.

Tham dự buổi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; đại diện các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tỉnh Yên Bái từ năm 2016 đến nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XIV Dương Văn Thống cho biết, Yên Bái là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, nằm ở vị trí nối tiếp giữa trung du và miền núi phía Bắc. Kết thúc năm 2016, tỉnh có 30/31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng GRDP đạt 7,3%, đạt mức bình quân chung giai đoạn 2016 - 2020 và xếp thứ 6/12 tỉnh trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 2.300 tỷ đồng, tăng trên 31% so với năm trước...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận trong những năm qua, với sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi để phát triển và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, mặc dù là tỉnh miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn nhưng cơ cấu kinh tế của tỉnh đã chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 29 triệu đồng, xếp thứ 5/12 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc... Chủ tịch Quốc hội cho rằng, để đạt được những thành tựu tích cực đó, bên cạnh sự đoàn kết, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, có sự đóng góp quan trọng của các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020 cần tiếp tục rèn luyện, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết của Quốc hội, các văn bản điều hành của Chính phủ để tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội; tập trung đẩy mạnh phát triển thế mạnh của tỉnh là nông, lâm nghiệp theo hướng gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc để tiến tới cân đối thu-chi ngân sách.

Tỉnh cần phát huy lợi thế mới về hạ tầng giao thông như cao tốc Hà Nội - Lào Cai, lợi thế về môi trường tự nhiên, thiên nhiên trong lành để có chính sách hiệu quả thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường; phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Cùng với đó Yên Bái cần tiếp tục phát huy tốt truyền thống đoàn kết, làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh; thực hiện hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, đầu tư phát triển vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; quan tâm, chú trọng đúng mức về công tác cán bộ, nhất là sớm nâng số lượng, chất lượng của cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái qua các thời kỳ đã nghỉ hưu tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, trí tuệ, trách nhiệm của mình để đóng góp các ý kiến quý báu cho việc xây dựng Đảng bộ, xây dựng chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị; tích cực tham gia xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận những kiến nghị của đoàn và giao Văn phòng Quốc hội tập hợp, phân loại để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội giải quyết những việc thuộc thẩm quyền; đồng thời cho biết, Quốc hội thực hiện quyền phân bổ ngân sách Trung ương và thông qua dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước hằng năm, ngoài tập trung cho các vùng động lực để tạo nguồn thu còn tập trung nguồn lực cho vùng khó khăn, miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhất trí với ý kiến của đại biểu về việc các đại biểu Quốc hội tăng cường tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đang đổi mới hoạt động theo hướng này. Theo đó, không chỉ hai lần định kỳ trước và sau kỳ họp, mà đại biểu Quốc hội tăng cường tiếp xúc cử tri gắn với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của mình.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)