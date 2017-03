Nước ta có nhiều cảnh đẹp, được ví như nhiều cô gái đẹp ngủ trong rừng chưa ai đánh thức. Vừa qua bộ phim Kong mới chỉ đánh thức một phần thôi, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân ví von.

Chiều nay, UB thường vụ QH cho ý kiến về dự án luật Du lịch (sửa đổi).

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng dự thảo luật mới quan tâm đến du lịch đô thị chứ chưa gắn với du lịch miền núi, nông thôn, gắn với bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng nông thôn mới của từng địa phương.

“Nước ta có nhiều cảnh đẹp, được ví như nhiều cô con gái đẹp ngủ trong trong rừng chưa ai đánh thức. Vừa qua bộ phim Kong mới chỉ đánh thức một phần thôi”, Chủ tịch QH dẫn chứng.

Bà cho rằng, đẹp thì phải thưởng thức nhưng có nhiều trường hợp khách chỉ đến 1 lần là do vấn đề hạ tầng du lịch, và dịch vụ cho du lịch còn rất yếu và kém.

Chủ tịch QH dẫn chuyện thế giới phải bay đến Nhật Bản để xem hoa anh đào để nói lên lợi thế của du lịch nước nhà từng có lúc hoa ban mọc trắng rừng nhưng lại không được chú ý để bây giờ muốn tìm lại không thấy.

Vì vậy bà cho rằng việc trồng hoa tạo điểm nhấn, có môi trường sạch đẹp sẽ thu hút khách đến tham quan. Xúc tiến du lịch hướng tới nông thôn gắn với chương trình nông thôn mới của địa phương với các sản phẩm độc đáo ở địa phương.

Chủ tịch QH cũng lưu ý, muốn du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của VN trong thời gian tới thì phải có khuôn khổ, cơ sở pháp lý chính là luật Du lịch, kèm theo đó là sự đầu tư của nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Chưa xây được khu sinh thái 9, 10 ông đã đến “hỏi thăm”

Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh của QH Võ Trọng Việt nêu thực trạng ngành du lịch còn manh mún do chúng ta nghèo, chưa làm đồng bộ, mới chỉ làm lặt vặt.

“Như trung tâm hội nghị quốc gia đáng ra phải là nơi du lịch để người ta tham quan, thu tiền chứ không phải chỉ là nơi cho thuê tổ chức đám cưới”, ông dẫn chứng.

Ông cho rằng, tính thống nhất và quy hoạch của ta không đồng bộ, trong khi ở nước ngoài người ta xem đấy là ngành công nghiệp du lịch thu hút doanh nghiệp đầu tư rất nhiều. Trong khi ở ta doanh nghiệp chủ yếu đầu tư bất động sản.

“Tôi rất băn khoăn với mấy ông bất động sản không kêu mấy vì các ông ấy được ưu ái nhất, phát triển nhanh, có tập đoàn một năm lời hẳn một cái khách sạn”.

Ông Việt cũng cho rằng, đất nước phát triển phải nhờ doanh nghiệp nhưng cơ chế hiện nay ràng buộc, trói buộc, nhiêu khê doanh nghiệp quá lớn vậy làm sao mà doanh nghiệp phát triển được.

“Chúng ta ở trong lòng doanh nghiệp mới chia sẻ được, nếu chúng ta thực hiện nghị quyết TƯ 4 tốt thì doanh nghiệp mới hết queo quắt. Như ở Hà Nội, lãnh đạo TP đã thẳng thắn chỉ ra trong 180 quán bia thì có 150 quán có công an đứng sau như vậy thì sao doanh nghiệp phát triển được”, Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh phân tích.

Tiếp tục nêu bất cập, ông Việt kể lại tình trạng ngành du lịch chưa xây được khu sinh thái đã có 9, 10 ông đến “hỏi thăm” thì làm sao doanh nghiệp phát triển. Rồi khách sạn vừa xếp hạng mấy sao xong, hết đoàn này sang đoàn khác đến kiểm tra xem 3 sao hay 5 sao.

Vì vậy ông đề nghị cần giao quyền cho doanh nghiệp làm, còn Tổng cục Du lịch hay chính quyền địa phương chỉ giám sát xem họ thực hiện có đúng quy định hay không.

“Mấy hôm nay có ông đại diện nước ngoài nói chưa nơi nào có cảnh đẹp như Việt Nam. Ở đây có câu chuyện ngược đời là thế giới cảnh kém đẹp nhưng họ vun tạo thành cảnh đẹp. Còn ta có cảnh đẹp lại phá đi, bê tông hóa đi, vậy là làm ngược”, Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh nêu nghịch lý.

Theo ông Việt, muốn có chính sách đặc thù phát triển du lịch phải đổi mới tư duy chứ thấy khó lại cấm là không nên.

Tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ khó khăn khi làm luật này vì tính chất tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực. Có nhiều nội dung liên quan đến ngành du lịch do nhiều luật điều chỉnh.

Ví dụ như liên quan đến đầu tư do luật Đầu tư quy định, liên quan đến visa do luật khác của Bộ Ngoài giao, công an quy định; những vấn đề về đường bộ, hàng không lại do ngành giao thông…

“Đây là điểm vô cùng khó khi đưa ra quy định cụ thể. Do vậy khi đưa ra xây dựng dự luật lần đầu chúng tôi chỉ đưa chung chung, không thể đưa ra các quy định trái với các luật khác”, Bộ trưởng giải thích.

