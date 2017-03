Chủ tịch UBND phường Thành Công (Hà Nội) khẳng định không có cán bộ cấp phường nào "bảo kê" cho hàng quán. Việc quán bia lấn chiếm vỉa hè, lòng đường là do ý thức người dân kém.

Chiều 9/3, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Huy Toản, Chủ tịch UBND phường Thành Công (quận Ba Đình), xác nhận hiện trên địa bàn vẫn còn tình trạng quán bia lấn chiếm vỉa hè. Thậm chí, một số quán bia lực lượng chức năng xử phạt 3-4 lần, mỗi lần vài chục triệu đồng nhưng vẫn tái phạm.

- Xin ông cho biết thực trạng các hàng quán kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường Thành Công hiện nay?

- Trước đây, việc tuyên truyền người dân không vi phạm, lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán rất khó khăn. Các cán bộ phường đi tuyên truyền, vừa ra khỏi cửa hàng, đằng sau người dân đã lôi bàn ghế ra bán.

Cách đây mấy ngày, UBND phường đã yêu cầu trưởng công an phường mời toàn bộ chủ quán bia lên để quán triệt. Công an phường đã yêu cầu các chủ hộ ký cam kết không vi phạm.

- Sau đó việc chấp hành của các hàng quán, đặc biệt là quán bia như thế nào?

- Qua báo cáo của trưởng công an phường và trực tiếp tôi đi kiểm tra thấy các quán bia trên địa bàn đang chấp hành rất tốt. Hàng quán đã kinh doanh đúng vị trí, xe của khách không để ở vỉa hè, lòng đường nữa.

Ngày 7/3, quán bia Ngọc Minh (phường Thành Công) chiếm dụng toàn bộ vỉa hè làm nơi bán hàng và giữ xe cho khách. Ảnh cắt từ clip.

"Vấn đề này rất khó. Báo chí phải tuyên truyền làm sao để người dân chấp hành chứ đừng bắt lỗi chính quyền".

Ông Nguyễn Huy Toản, Chủ tịch UBND phường Thành Công

- Từ đầu năm đến nay, có bao nhiêu quán bia bị xử phạt hành chính vì lấn chiếm vỉa hè, lòng đường?

- Tổng số bao nhiêu tiền thì trưởng công an phường mới nắm được. Tôi chỉ biết là số lượng chủ quán bị xử lý vì vi phạm chiếm dụng lòng đường, vỉa hè khá nhiều.

Trên địa bàn phường có nhiều quán bia bị xử phạt hành chính 3-4 lần vì lấn chiếm vỉa hè. Mỗi lần phạt lên đến vài chục triệu đồng. Thậm chí có quán không đủ tiền nộp phạt phải đóng cửa. Tuy nhiên sau đó họ lại tiếp tục vi phạm.

- Ai “chống lưng” cho các quán bia này mà họ vi phạm nhiều lần như vậy?

- Tôi khẳng định là ở cấp phường không có cán bộ nào “chống lưng” cho hàng quán cả. Việc họ cố tính vi phạm là do ý thức người dân kém.

Trong nhiều cuộc họp, tôi luôn khẳng định phải cương quyết xử lý nghiêm. Thậm chí tôi còn gay gắt với các cán bộ khác vì để cho quán hàng vi phạm nhiều lần.

- Ông nói rằng sau khi chính quyền phường tuyên truyền các quán hàng đã chấp hành tốt. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Zing.vn ngày 6,7,8/3, nhiều quán bia trên địa bàn phường vẫn chiếm dụng vỉa hè làm nơi bán hàng, giữ xe cho khách?

- Vấn đề này rất khó. Báo chí phải tuyên truyền làm sao để người dân chấp hành chứ đừng bắt lỗi chính quyền. Bởi hiện nay lực lượng cán bộ của phường đang thiếu. Anh em đã căng hết sức để làm, nhiều người thậm chí ốm, bệnh.

Tôi đang kiến nghị bổ sung quy định khi hàng quán vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quá 3 lần có thể xử lý hình sự. Nhưng làm gì có quy định nào bắt người dân đi tù vì buôn bán trên vỉa hè đâu.

Theo khảo sát của Zing.vn tại phường Thành Công trong các ngày 6 đến 8/3, trong bán kính 300 m quanh trụ sở Công an phường, UBND phường Thành Công có gần 10 quán bia lấn chiếm vỉa hè.

Cụ thể, quán bia Ngọc Minh các trụ sở Công an phường Thành Công chưa đến 200 m. Quán này tận dụng vỉa hè làm nơi kê bàn ghế, đỗ xe cho khách. Quán bia Vinh cách UBND phường khoảng 120 m. Bàn ghế được quán kê ra vỉa hè vào buổi trưa và tối, lòng đường biến thành bãi đỗ xe cho khách.

Cách trụ sở UBND phường Thành Công 300 m có 3 quán bia nằm cạnh nhau, giành vỉa hè của người đi bộ.

Trước đó, ngày 4/3, ông Nguyễn Đức Chung (Chủ tịch UBND Hà Nội) đề nghị chủ tịch các phường viết thư ngỏ nêu rõ sẽ thực hiện chủ trương của thành phố, quận về yêu cầu các gia đình, hộ kinh doanh mặt đường, mặt ngõ không lấn chiếm vỉa hè bán hàng, trông giữ xe trái phép.

Để giành lại vỉa hè cho người đi bộ, Chủ tịch UBND TP đề nghị giám đốc công an giao trách nhiệm cho trưởng công an phường, trong đó cần huy động cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực vào cuộc. Nếu trưởng công an phường để vỉa hè lấn chiếm sẽ bị cách chức.

Văn Chương thực hiện