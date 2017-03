* Công an điều tra nghi án bé gái 7 tuổi bị xâm hại trong trường học ở Thủ Đức

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp, điều tra sớm làm rõ vụ việc một người đàn ông bị tố cáo nhiều lần có hành vi dâm ô bé gái ở TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trước đó, vào tháng 6.2016 bà T.T.T.T (42 tuổi, ngụ ở chung cư Lakeside, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã chia sẻ trên facebook nội dung ông N.K.T (77 tuổi, ngụ cùng chung cư) có hành vi dâm ô với con gái bà T. bằng cách dùng tay sờ vào vùng kín của cháu. Sau đó, bà T. có đơn gửi đến Công an P.Nguyễn An Ninh tố cáo ông N.K.T. Công an P.Nguyễn An Ninh đã chuyển hồ sơ lên Công an TP.Vũng Tàu để điều tra.

Ngày 21.2.2017, Công ty luật Gold Key tại Q.1, TP.HCM gửi thư cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang về vụ xâm hại trẻ em ở Vũng Tàu. Theo đó, Công ty luật Gold Key sau khi tiếp nhận vụ việc theo yêu cầu của người nhà nạn nhân, đã thu thập chứng cứ và phát hiện có một số trẻ em bị xâm hại đều do ông N.K.T thực hiện.

Theo thông tin PV Thanh Niên thu thập được, cơ quan công an đã làm việc với một số gia đình các cháu bé được cho là nạn nhân của ông N.K.T từ năm 2012 - 2016. Ngày 19.8.2016, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu khởi tố vụ án dâm ô trẻ em nhưng vẫn chưa khởi tố bị can. Đã hơn 6 tháng kể từ khi có quyết định khởi tố vụ án, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Trao đổi với PV Thanh Niên hôm qua (12.3), một lãnh đạo Công an TP.Vũng Tàu cho biết hiện vụ án đã được gia hạn để tiếp tục điều tra.

* Ngày 12.3, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) xác nhận đang thu thập chứng cứ điều tra vụ cháu bé N.T.P.N (7 tuổi), học sinh lớp 1 Trường tiểu học V. tại Q.Thủ Đức nghi bị xâm hại tình dục ngay tại trường học vào trưa 14.2.

Theo đơn kêu cứu của chị T.T.M.C (36 tuổi - mẹ ruột bé N.) sáng 14.2, chị chở con đến trường V. học như mọi ngày. Đến chiều đón con về nhà thì phát hiện có dấu hiệu bất thường về tâm lý nên gặng hỏi. Đến khuya 14.2, nghe con gái kể lại trong lúc ngủ trưa tại trường bị một người đàn ông xâm hại vùng kín. Hoảng hốt, chị C. kiểm tra con mình thì phát hiện nhiều bất thường nên chở đến Bệnh viện Từ Dũ để khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết vùng kín bé N. có dấu hiệu bị xâm hại nên hướng dẫn chị C. đến trình báo công an. Sáng 15.2, chị Châu dẫn con đến Công an P.Bình Thọ trình báo. Công an lập biên bản ghi nhận sự việc và tiến hành các thủ tục đưa bé N. đi giám định pháp y.

Tại trường V., chị C. yêu cầu cho xem camera tại nơi con mình ngủ trưa nhưng nhà trường thông báo camera số 4 (nơi theo dõi lớp bé N. ngủ trưa) bị hỏng từ 11 giờ 18 phút đến 12 giờ 22 ngày 14.2 nên không quay được!

Trao đổi với Báo Thanh Niên, chị C. bức xúc: “Sự việc xảy ra gần 1 tháng nhưng Công an Q.Thủ Đức vẫn chưa cho gia đình biết kết quả giám định; việc nhà trường thông báo camera nơi con tôi nghỉ trưa bị hỏng vào thời điểm xảy ra vụ việc rất cần được làm rõ”.

Trong khi đó, đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an Q.Thủ Đức, cho biết cơ quan này đang khẩn trương điều tra đơn tố cáo của chị C. Theo đại tá Tuấn, sau khi nhận đơn tố cáo, Công an Q.Thủ Đức phối hợp với gia đình đưa bé đi giám định. Tuy nhiên, kết quả chưa rõ nên công an đang yêu cầu giải thích thêm về kết quả giám định. Mặt khác, cơ quan điều tra đang tích cực tập trung điều tra thu thập bằng chứng liên quan để có kết quả sớm nhất.

