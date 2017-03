Ngày 23/3, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp thân mật Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Singapore luôn duy trì là đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam.

Hiệp định Khung về Kết nối Việt Nam - Singapore đang được triển khai hiệu quả; các khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đang ngày càng được mở rộng ra miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Thủ tướng Lý Hiển Long sang thăm chính thức Việt Nam, nhấn mạnh việc hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, các cấp và mở rộng hợp tác giữa các bộ, ngành thể hiện sự phát triển tin cậy, gắn bó giữa hai nước. Nền tảng quan hệ chính trị vững chắc đã tạo khuôn khổ đưa quan hệ kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, khoa học-kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân phát triển mạnh mẽ hơn.

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Trao đổi với Thủ tướng Lý Hiển Long về các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Việt Nam hiện đang ưu tiên tăng cường sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, vì vậy mong muốn Singapore tạo thuận lợi cho các sản phẩm của Việt Nam thâm nhập thị trường Singapore và từ Singapore đi các nước khác, hướng tới ký các Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản. Cùng với đó, Chính phủ Singapore khuyến khích các doanh nghiệp nước này tiếp tục mở rộng, đầu tư xây dựng các Khu Công nghệ cao, Khu Công nghiệp thực phẩm tại Thanh Hóa, Khu công viên phần mềm tại Thành phố Đà Nẵng, xây dựng VSIP 8 tại Quảng Trị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Lý Hiển Long và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tin tưởng những nội dung và định hướng mà hai Thủ tướng đã thảo luận có ý nghĩa quan trọng, định hình quan hệ phát triển thực chất theo hướng sáng tạo hơn, kịp thời nắm bắt những chuyển động mới trong khu vực và thế giới.

Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam ngày càng phát triển, nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp đã tạo đà thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại và đầu tư. Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, Singapore mong muốn hợp tác với Việt Nam để đầu tư, xây dựng các khu công nghệ cao, khu công nghiệp phần mềm tại Việt Nam; đồng thời mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng.

Bày tỏ vui mừng nhận thấy các dự án đầu tư của Singapore tại Việt Nam đang đem lại hiệu quả cao, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh, các bộ, ngành của Singapore đang nỗ lực tăng cường hợp tác với Việt Nam, thể hiện sự cam kết rõ ràng của cả hai bên. Ví dụ về lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, Singapore nhập khẩu phần lớn các sản phẩm nông nghiệp để phục vụ nhu cầu trong nước, Việt Nam là một trong những nguồn nhập khẩu quan trọng. Phía Singapore đang tích cực hợp tác với các nhà cung cấp của Việt Nam để đảm bảo các sản phẩm đạt tiêu chuẩn tham gia vào thị trường Singapore.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Lý Hiển Long đã chia sẻ giá trị chung về một khu vực hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và phát triển thịnh vượng, cùng những quan ngại về vấn đề khủng bố và cướp biển đang ngày càng gia tăng trong khu vực.

Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá, Sinagpore và Việt Nam hiện đang phối hợp tốt trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế đa phương khác, cũng như trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy tự do thương mại, hợp tác trong khuôn khổ các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới (TPP, RCEP…).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác an ninh-quốc phòng, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng hải; bày tỏ mong muốn Singapore tiếp tục phát huy vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN - Trung Quốc, phối hợp thúc đẩy một COC chất lượng và được vận dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ đồng tình với đánh giá của Thủ tướng Singapore về những thách thức đối với ASEAN, đồng thời cho rằng ASEAN cần tăng cường đoàn kết, hợp tác nội khối, phát huy tiếng nói đồng thuận để cùng giải quyết các thách thức liên quan. Chủ tịch nước đánh Trần Đại Quang giá cao vai trò của Singapore ở khu vực và trên trường quốc tế, mong muốn thời gian tới hai nước tăng cường phối hợp, tham vấn tại các diễn đàn khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam mong muốn phối hợp chặt chẽ với Singapore để năm APEC 2017 thành công, tạo động lực mới cho tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực, đem lại lợi ích thiết thực cho các nền kinh tế thành viên và cho người dân, doanh nghiệp. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng mời Thủ tướng Lý Hiển Long sang tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 tổ chức vào 11/2017 tại thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ cảm ơn, bày tỏ mong muốn được tới thăm thành phố Đà Nẵng, tham dự Hội nghị cấp cao APEC. Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh cam kết của Singapore ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017 và Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25.

Nhân dịp này, qua Thủ tướng Lý Hiển Long, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam.

Đức Dũng/TTXVN