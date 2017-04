Sáng 25/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully đang thăm chính thức Việt Nam.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao Murray McCully sang thăm chính thức Việt Nam; bày tỏ trân trọng tình cảm mà Chính phủ và nhân dân New Zealand, cá nhân Bộ trưởng dành cho đất nước và con người Việt Nam, cũng như những đóng góp quan trọng cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Murray McCully, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại mà New Zeland đã đạt được trong thời gian qua, đưa New Zealand đứng vị trí số 1 trong danh sách các quốc gia có môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất, đóng góp tích cực trong các tổ chức/diễn đàn khu vực và toàn cầu.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng ổn định, vững chắc của quan hệ Đối tác toàn diện hướng tới Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand, trong đó hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Thủ tướng New Zealand sang Việt Nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng (tháng 11/2017). Cùng đó, Chủ tịch nước đề nghị hai bên sớm ấn định thời gian và thu xếp chuyến thăm New Zealand của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Murray McCully; tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và sâu sắc trong thời gian tới. Hai Bộ Ngoại giao đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand, nhất là việc ký kết Chương trình Hành động Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2017 - 2020. Cùng với đó, Hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng. Tư lệnh Lục quân và tàu Hải quân New Zealand thăm cảng Đà Nẵng của Việt Nam đầu tháng 4 vừa qua.

Trên nền tảng các lĩnh vực hợp tác hiện nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tiếp tục các chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm; New Zealand tăng cường đào tạo tiếng Anh, đào tạo kỹ thuật và nghiệp vụ gìn giữ hòa bình cho Việt Nam; đào tạo nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; mở rộng hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn New Zealand những năm qua, đã cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) dành cho Việt Nam; khẳng định ODA của New Zealand được sử dụng hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ, Việt Nam hiện đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập trung nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với các nước trong khu vực, trong đó New Zealand là một hướng ưu tiên. Vì vậy, Việt Nam mong muốn New Zealand tham gia vào quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam thông qua tăng cường thương mại, đầu tư. Về thương mại, Việt Nam mong muốn kim ngạch hai chiều tăng trưởng cao hơn nữa, không chỉ dừng ở mục tiêu 1,7 tỷ USD vào năm 2020. Về đầu tư, Việt Nam sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp New Zealand đầu tư mạnh hơn nữa vào các dự án, lĩnh vực mà New Zealand có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như cơ sở hạ tầng, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa hai nước tại các tổ chức/diễn đàn đa phương như Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn APEC, Hợp tác Á - Âu (ASEM) và Liên hợp quốc; chúc mừng New Zealand hoàn thành tốt nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị New Zealand tiếp tục dành cho Việt Nam sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ trong Năm APEC 2017, ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa 2020 - 2021 và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Đề cập tới việc Việt Nam và New Zealand chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược ở khu vực, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến phức tạp, hai nước cần tăng cường phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn/tổ chức đa phương, qua đó ứng phó hiệu quả với các thách thức.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Murray McCully nhấn mạnh, trong hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, hai bên đã nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Bộ trưởng Ngoại giao Murray McCully khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng chặt chẽ và gần gũi hơn. Hai bên đã nhất trí đặt mục tiêu nâng tầm quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác chiến lược trong 2 - 3 năm tới.

Chúc mừng Việt Nam là nước chủ nhà của Năm APEC 2017, Bộ trưởng Ngoại giao Murray McCully khẳng định cam kết của New Zealand ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017, nhất là Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng, ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Bày tỏ hoan nghênh việc Việt Nam tiếp tục quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Bộ trưởng Ngoại giao Murray McCully cho biết, New Zealand đang đặt mục tiêu đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand đang mang lại những cơ hội to lớn. Cùng đó, New Zealand chú trọng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, hợp tác an ninh - quốc phòng; hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình, rà phá bom mìn. New Zealand đang tích cực mở rộng nhập khẩu các sản phẩm trái cây của Việt Nam, sắp tới sẽ công bố chính thức chấp thuận nhập khẩu quả chôm chôm của Việt Nam vào New Zealand.

Đức Dũng (TTXVN)