Ngày 16/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Trung tướng Somkeo Silavong, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ An ninh CHDCND Lào - Somkeo Silavong. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Somkeo Silavong sang thăm chính thức, dự Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm 2016 và ký Kế hoạch hợp tác năm 2017 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, trao tặng huân, huy chương của Nhà nước Lào cho Bộ Công an Việt Nam và một số đồng chí lãnh đạo Bộ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Bộ trưởng Somkeo Silavong nhân dịp được Học viện Cảnh sát nhân dân Việt Nam trao Bằng Tiến sĩ danh dự, ghi nhận sự nỗ lực thúc đẩy hợp tác và coi trọng sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của cá nhân Bộ trưởng đối với lực lượng công an Lào và Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tựu của nhân dân các dân tộc Lào đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đặc biệt là thành công của Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 28 - 29 do Lào làm Chủ tịch và các sự kiện chính trị quan trọng khác năm 2016 diễn ra tại Lào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, với truyền thống quan hệ đoàn kết gắn bó, thủy chung được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong cùng các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối hai nước dày công vun đắp, trải qua năm tháng và biến cố lịch sử, mối quan hệ đoàn kết gắn bó được thử thách, tôi luyện, trở thành biểu tượng vĩ đại của tình đoàn kết đặc biệt, hiếm có, là tài sản vô giá của hai dân tộc Việt - Lào. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ to lớn và quý báu của Nhân dân các dân tộc Lào trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trao đổi về quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng khi thấy sự hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh luôn đi đầu trong quan hệ giữa hai nước; mong muốn lực lượng công an hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thực chất hơn nữa nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam và Lào trong mọi hoàn cảnh.

Đặc biệt, năm 2017, Việt Nam và Lào long trọng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017), 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác ( 18/7/1977 - 18 /7/2017); Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp cao APEC và các sự kiện chính trị quan trọng khác diễn ra ở mỗi nước, lực lượng công an cần tăng cường phối hợp thực hiện tốt chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Nhà nước bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện; có các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm thiết thực, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, Việt Nam và Lào đang nỗ lực thực hiện đường lối chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng nhằm thúc đẩy công cuộc xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trước sau như một, luôn xác định đoàn kết, hợp tác toàn diện với Lào là yếu tố cực kỳ quan trọng để bảo đảm sự lãnh đạo của hai Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, thời gian tới Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào cần duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo hai Bộ, lãnh đạo các đơn vị, công an các địa phương với hình thức phong phú và linh hoạt để trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự của mỗi nước. Đặc biệt, hai bên cần phối hợp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới, tội phạm kinh tế, truy bắt đối tượng vi phạm pháp luật từ nước này trốn sang nước kia.

Nhân dịp này, qua Bộ trưởng Somkeo Silavong, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; chúc nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng An ninh Lào Somkeo Silavong bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang với những đóng góp trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào; cảm ơn sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong việc giúp Lào tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2016 khi Lào đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN.

Bộ trưởng Somkeo Silavong đã báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về kết quả cuộc hội đàm với Bộ Công an Việt Nam. Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện sáng kiến tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo hai Bộ nhằm trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia của mỗi nước, phòng chống tội phạm và các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Đặc biệt, khi có vụ việc phát sinh, hai bên phối hợp, xử lý nhanh chóng, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá, ảnh hưởng đến quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Đồng thời, hai bên tiếp tục tham vấn, ủng hộ nhau trên các diễn đàn thế giới, khu vực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác.

Đức Dũng (TTXVN)