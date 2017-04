Online - Sáng 30-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ra thăm cán bộ, chiến sĩ Đại đội 33, Đảo Ngư, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Đi cùng Chủ tịch nước có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Tổng kiểm toán Nhà nước; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An...

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo một số đặc điểm và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đại đội 33 trên Đảo Ngư, Chủ tịch nước Trần Đại Quảng biểu dương cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đại đội 33 đã khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác và thực hiện các nhiệm vụ khác trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đại đội 33 Đảo Ngư.

Thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 33 Đảo Ngư cần chủ động nắm chắc tình hình; xây dựng và luyện tập thuần thục các phương án, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống; phối hợp tốt với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; giúp đỡ ngư dân đánh bắt hải sản trên biển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà Đại đội 33 Đảo Ngư, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, tỉnh Nghệ An phát triển du lịch trên đảo phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và bảo vệ tốt nguồn sinh thái biển đảo, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh, chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An trong những năm tới.

Thăm và làm việc tại đảo Ngư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh bảo vệ đảo trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và tặng quà cho cán bộ, nhân viên và chiến sĩ Đại đội 33, Đảo Ngư, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT