Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ khủng bố tại ga tàu điện ngầm thành phố St. Petersburg hôm 3/4.

Theo thhông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 4/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ khủng bố tại ga tàu điện ngầm thành phố St. Petersburg, Nga làm nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Hoàng Hà.

Ngày 3/4, vụ nổ ở ga tàu điện ngầm tại thành phố St. Petersburg đã khiến ít nhất 11 người chết. Thiết bị nổ được cho là tự chế, chứa đầy mảnh kim loại để tăng sát thương.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho hay đây là một "vụ tấn công khủng bố". Ủy ban Điều tra Nga cho biết họ đang điều tra một "hành vi khủng bố" song cũng xem xét mọi khả năng khác.

Hiện chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ nổ xảy ra trong bối cảnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) kêu gọi các cuộc tấn công nhằm vào Nga để đáp trả việc Nga can dự quân sự tại Syria, chống lại lực lượng này.

Theo giáo sư Peter Bergen, nhà phân tích an ninh quốc gia tại Đại học Quốc gia Arizona, hai nhóm có thể đứng sau vụ việc là lực lượng ly khai Chechnya và IS. Lực lượng ly khai Chechnya được biết đến với hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Nga trước đây trong khi gần đây IS liên tục chỉ trích Nga về cuộc chiến tại Syria.

Phương Thảo