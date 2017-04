Nhân dịp về dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ.

Nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có Công an tỉnh Phú Thọ, trong những thành tựu chung của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Phú Thọ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình của cả nước với tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2016 đạt gần 33.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực công nghiệp và dịch vụ chiếm tới 76%; du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, diện mạo các vùng đô thị, nông thôn khởi sắc; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững...

Về nhiệm vụ của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại của đất nước và của địa phương.

Công an tỉnh Phú Thọ cần chú trọng tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên, không để kéo dài, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Tôi mong các đồng chí luôn phải đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành mà đặc biệt là các loại tội phạm nguy hiểm kể cả về hình sự, ma túy và kinh tế. Từ đó chúng ta giữ được môi trường ổn định, an ninh và an toàn tốt nhất để phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội cũng như là phục vụ cho du khách đến thăm Phú Thọ và về thăm Đền Hùng. Qua đó phát triển tỉnh nhà ngày càng an ninh, an toàn và giàu đẹp”.

Chủ tịch nước nói chuyện với cán bộ công an tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, Công an tỉnh Phú Thọ cần tăng cường công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn kết chặt chẽ với tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân.

Cần tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động nhân dân tích cực tham gia cảm hóa, giáo dục, quản lý người có hành vi vi phạm pháp luật tại gia đình, cộng đồng dân cư; kịp thời biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhất là những gương dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh. Công an tỉnh Phú Thọ phải tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”./.

Việt Cường/VOV