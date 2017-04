Tuyến đường Hòa Sơn-Nghi Thiết là tuyến đường quan trọng của Nghệ An, là trục chính kết nối các vùng kinh tế miền Tây Nghệ An với Khu kinh tế Đông Nam

Chiều 29/4, tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường từ Hòa Sơn, Đô Lương đến Nghi Thiết, Nghi Lộc và khánh thành trạm nghiền xi măng Sông Lam.

Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương.

Tuyến đường từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương đến xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, gồm ba dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương, do Sở Giao thông - Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư, có chiều dài hơn 29km, quy mô nền đường rộng 12 mét, mặt đường rộng 11 mét, tốc độ thiết kế 80km/h, với tổng mức đầu tư 1.265 tỷ đồng.

Đây là tuyến đường quan trọng của tỉnh Nghệ An, là trục chính kết nối các vùng kinh tế miền Tây Nghệ An với Khu kinh tế Đông Nam đến Cụm cảng Quốc tế Cửa Lò, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa, giao thông, thương mại, tạo cơ sở quan trọng trong việc thu hút đầu tư các dự án vào Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An; rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho kết nối vùng phía Tây của tỉnh với thành phố Vinh; giảm tải cho Quốc lộ 7.

Tuyến đường khi được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ từng bước hiện thực hóa 3 mục tiêu lớn trong phát triển hạ tầng giao thông của Nghệ An: cửa khẩu quốc tế, cảng hàng không quốc tế và cụm cảng biển quốc tế. Đặc biệt là khai thác tối đa năng lực của cụm cảng Cửa Lò phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An và cả vùng Bắc Trung bộ.

Cũng trong chiều nay, tại huyện Nghi Lộc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự lễ khánh thành dự án tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng Vinpeal Cửa Hội của Tập đoàn Vingroup tại thị xã Cửa Lò./.

