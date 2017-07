Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong: ‘Tôi sẽ trực tiếp nghe Sở GTVT và các sở ngành liên quan báo cáo về phương án lệch giờ, lệch ca để đưa ra giải pháp góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn’

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Q.1

Tối 31.7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, đại biểu HĐND TP.HCM, đã có buổi tiếp xúc với cử tri Q.1.

Giảm ùn tắc giao thông bằng đề án "lệch giờ, lệch ca"

Cử tri Lý Thiếu Mai bày tỏ sự lo lắng về nạn ùn tắc giao thông. Theo bà Mai, TP.HCM thời gian qua đã tập trung nguồn lực đầu tư, cải thiện hạ tầng giao thông đô thị nhưng nạn ùn tắc vẫn còn nghiêm trọng. Lý do, theo bà Mai, những chuyển biến về hạ tầng giao thông vẫn chưa theo kịp nhu cầu đi lại của dân số TP đã lên đến 13 triệu người.

Bà Lý Thiếu Mai đề xuất phải cải cách thủ tục hành chính, giảm đầu mối tiếp nhận và giải quyết hồ sơ để người dân bớt đi lại; bố trí lệch giờ, lệch ca… nhằm góp phần giảm mật độ phương tiện lưu thông trên đường vào giờ cao điểm.

Bà Mai cũng đề nghị TP phải khẩn trương đầu tư các bãi đậu xe để giải quyết vấn nạn xe máy, ô tô đậu trên lề đường, lòng đường gây cản trở lối đi của người đi bộ, giao thông như hiện nay.

Trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định TP.HCM đặc biệt quan tâm đến vấn đề giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn. Ông Phong thừa nhận tuy đã tập trung nguồn lực đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Ông Phong cho biết TP sẽ tái khởi động đề án lệch giờ, lệch ca, bởi đây là một trong những giải pháp cần tính toán để thực hiện.

"Tôi sẽ trực tiếp nghe Sở GTVT và các sở ngành liên quan báo cáo về phương án lệch giờ lệch ca để đưa ra giải pháp giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn", ông Phong nói.

Cử tri Q.1 nêu nhiều băn khoăn, kiến nghị với Chủ tịch Nguyễn Thành Phong

Cử tri bức xúc nạn tham nhũng vặt

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ bức xúc về "nạn tham nhũng vặt" ở TP và ở Q.1, đặc biệt ở các lĩnh vực xây dựng, nhà đất, y tế..., tồn tại cả công khai lẫn ngấm ngầm.

“Ai có việc liên quan những lĩnh vực này mới cảm thấy sự rối rắm khi đến cơ quan chức năng làm thủ tục. TP và quận có cải tiến nhưng nhiêu khê vẫn còn. Bà con mỗi khi đến quận làm thủ tục rất là lo lắng. Có những thủ tục chưa công khai, minh bạch”, cử tri Nguyễn Văn Phú nói và đề nghị: “Cử tri mong lãnh đạo TP cần chỉ đạo sát hơn đối với những lĩnh vực nhạy cảm của TP”.

“Những vụ việc nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, xin thưa với cử tri là lãnh đạo thành phố chỉ đạo rất quyết liệt để chấn chỉnh”, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết thêm, trong phiên họp kinh tế - xã hội của TP tháng 7.2017, UBND TP thống nhất kiến nghị HĐND TP họp chuyên đề về cải cách hành chính, có nghị quyết để làm sao công tác cải cách hành chính có những bước tiến đáng kể hơn trong thời gian tới.

Một số vấn đề lớn khác được cử tri quan tâm, là tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội trên địa bàn TP, an toàn vệ sinh thực phẩm, quá tải bệnh viện, ô nhiễm môi trường sống... Theo cử tri, những vấn đề này “vẫn còn là nỗi bất an, do đó lãnh đạo TP phải đặc biệt quan tâm”.

Đình Phú