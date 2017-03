Về cách thức thực hiện chiến dịch cao điểm ra quân đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử lý vi phạm trật tự đô thị phải mang tính bền vững.

Theo Chủ tịnh UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, để thực hiện mục tiêu này, Hà Nội đã ban hành rất nhiều văn bản, chỉ thị và tổ chức hàng loạt các đợt ra quân để xử lý tình trạng trên. Tuy nhiên, có thể nói đến thời điểm này hầu hết các kế hoạch trên đều đã thất bại. "Các Chỉ thị, văn bản trên đã chỉ rõ các việc phải làm, phân công rõ trách nhiệm đến tất cả các sở ban ngành, đơn vị có liên quan. Vậy tại sao những chiến dịch ra quân vẫn thất bại?" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đặt câu hỏi.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của Ban chỉ đạo 197 thành phố tổ chức ngày 4/3.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, để hoàn thành mục tiêu đề ra, chính quyền các địa phương, sở ngành có liên quan cần nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản, quy định hiện hành. Rà soát lại những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện, từng mục tiêu cụ thể. Đặc biệt là phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi công vụ. Đơn cử như việc xóa quảng cáo rao vặt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nhuyễn Đức Chung nêu vấn đề, quảng cáo, rao vặt dán ở các nơi công cộng đều có địa chỉ, số điện thoại rõ ràng, nếu các lực lượng chức năng xử lý nghiêm thì hoàn toàn có thể làm được.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trên thực tế, từ năm 2013 đến 2015, TP đã làm rất tốt công tác quản lý trật tự đô thi. Tuy nhiên, do các lực lượng chức năng không kiên trì, không liên tục kiểm tra nên tình trạng tái vi phạm diễn. Thậm chí, tại một số nơi, lãnh đạo địa phương chưa thật sự quan tâm dẫn đến tình trạng bắt cóc, bỏ đĩa. "Nếu người đứng đầu UBND các quận, huyện, sở ngành, phòng ban, phường xã nghiêm túc thức hiện đúng nhiệm vụ chức năng của mình thì chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt nhiệm vụ đã đề ra" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Liên quan đến biện pháp thực hiện đợt cao điểm sắp tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, lần này TP sẽ làm quyết liệt, làm cho bền vững, điều quan trọng nhất là ngăn chặn được việc tái lấn chiếm, không chỉ nhăm nhăm vào việc xử phạt, điều quan trọng nhất là tuyên truyền để người dân “tâm phục, khẩu phục” để tự thấy ý thức, tránh nhiệm của mình đối với Thủ đô.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ, thời còn là Giám đốc Công an TP đã tiến hành điều tra, khảo sát tại gần 200 quán bia kinh doanh trên vỉa hè TP thì trên 150 quán đều có người “chống lưng”. Những người này không chỉ là lãnh đạo các quận, huyện từ khối chính quyền đến cả lực lượng công an mà còn xuất hiện những cán bộ là của các cơ quan bộ, ngành.

"Lãnh đạo các quận huyện có dám cam đoan, những điểm trông giữ xe trên địa bàn mình không có người nhà, người thân trực tiếp quản lý, kinh doanh. Nếu lãnh đạo đi đầu làm gương thì bộ mặt đô thị Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực hơn hiện nay. Nếu các trường hợp ấy không làm, TP Hà Nội sẽ nêu tên đích danh tên tuổi, địa chỉ, chức vụ của những người “chống lưng” cho những điểm kinh doanh vi phạm lấn chiếm lòng đường này" – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu vấn đề.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu ví dụ, các điểm trông giữ xe quanh khu vực Mỹ Đình, có những ai, người nhà nhà ai, quê ở đâu, các đồng chí thử kiểm tra xem có phải quê ở Bắc Ninh hay không? Cho nên nắm rõ công tác điều tra cơ bản thì mới có phương pháp xử lý tận gốc, bền vững.

Cuối cùng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, việc đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, TP sẽ không làm ồn ào, lấy tuyên truyền vận động người dân là biện pháp chính, xử phạt chỉ là biện pháp cuối cùng. Do đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Chủ tịch UBND xã phường phải thành lập các tổ công tác đến từ các hộ kinh doanh để vận động, tuyên truyền nhắc nhở, yêu cầu các hộ ký cam kết không tái diễn vi phạm. Chủ tịch các phường nên có những bức thư ngỏ để các gia đình cam kết chấm dứt tình trạng trên. Cùng với đó, đề nghị Công an TP giao trách nhiệm cho CSTT và CSKV các phường trong việc vận động, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, ATGT.