Ngày 4/5, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/5/2017 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tham gia Đoàn Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Ohshima Tadamori có: bà Oshima Setsu, Phu nhân Chủ tịch Hạ viện; ông Nimi Jun, Vụ trưởng Vụ Quốc tế, Hạ nghị viện; ông Yoshida Sakito; Trưởng phòng Thư ký, Hạ nghị viện; ông Nakai Kengo, Thư ký Chủ tịch, Hạ nghị viện; bà Sueoka Akiko, Phó Trưởng Phòng Đối ngoại, Vụ Quốc tế, Hạ nghị viện; bà Sakasita Miho, Chuyên viên Phòng Thư ký, Hạ nghị viện.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Ohshima Tadamori, sinh năm 1946 tại tỉnh Aomori. Tháng 4/1975, ông trúng cử Đại biểu Hội đồng tỉnh Aomori; tháng 12/1983, trúng cử Nghị sỹ Hạ viện. Tháng 2/1990, ông là Phó Chánh Văn phòng Nội Các. Tháng 8/1995, ông là Cục trưởng Cục Môi trường. Tháng 10/1999, ông là Chủ tịch Ủy ban Điều hành Hạ viện.

Tháng 7/2000, ông giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, kiêm Cục trưởng Cục Khoa học Kỹ thuật. Tháng 12/2000, ông là Chủ tịch Ủy ban Đối sách Quốc hội, Đảng Dân chủ Tự do. Tháng 9/2002, ông giữ chức Bộ trưởng Nông-Lâm-Ngư nghiệp. Tháng 11/2005, ông là Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện; tháng 8/2007, là Chủ tịch Ủy ban Đối sách Quốc hội, Đảng Dân chủ Tự do. Tháng 9/2009, ông là Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do; tháng 9/2010, là Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do. Tháng 9/2014, ông là Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện. Từ tháng 4/2015 đến nay, ông Ohshima Tadamori là Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)