Chiều 6/5, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/5 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima đã dự lễ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Nhân dịp này, Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã đến chào Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tại các buổi tiếp xúc, hai bên cho rằng, sự tương đồng về văn hóa, lịch sử, tình cảm hữu nghị chân thành và những lợi ích chung của hai dân tộc, quan hệ hai nước những năm qua đã phát triển vượt bậc, toàn diện và sâu sắc, đạt đến khuôn khổ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” kể từ tháng 3 năm 2014.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hợp tác lao động; Nhật Bản tăng số lượng và mở rộng lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh từ Việt Nam trong các ngành như: nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng...trên cơ sở luật, mới ban hành của Nhật Bản (sẽ được thực hiện từ tháng 11/2017).

Về hợp tác thương mại, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản đề nghị hai bên cần thực thi các quy định trong khuôn khổ các hiệp định thương mại mang tính toàn cầu, trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); mong muốn hai bên tiếp tục bàn thảo thúc đẩy hiệp định này.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, hai bên đánh giá cao hợp tác giữa Quốc hội, hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị và các Nghị sỹ của hai nước không ngừng được tăng cường thời gian qua; mong muốn thông qua kênh ngoại giao nghị viện, cần duy trì thường niên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước; tăng cường hợp tác, đối thoại, trao đổi ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan của Quốc hội.

Hai bên đánh giá cao nỗ lực của hai Nhóm nghị sỹ hai nước đã phối hợp và thúc đẩy hai Chính phủ thành lập trường Đại học Việt - Nhật tại Việt Nam, bước đầu đã đi vào hoạt động tốt đẹp. Hai bên tin tưởng rằng, thời gian tới hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy lượng du khách sang thăm lẫn nhau. Cùng với đó, Nhật Bản mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực như: văn hóa, thể thao...

Trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí đề cao việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima đã tới thăm trường Phổ thông cơ sở Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, Làng trẻ em Birla, Đại học Việt-Nhật, thăm một số doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Hà Nội)./.