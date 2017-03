Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - nói, qua thống kê 180 các quán bia trên vỉa hè thì có tới hơn 100 quán có công an đứng đằng sau. Do vậy, qua đợt ra quận lần này, nếu các quận, huyện không làm quyết liệt, ông sẽ chỉ rõ lãnh đạo nào đang “chống lưng” cho tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Ngày 4/3, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của Ban chỉ đạo 197 thành phố. Tại đây, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - chỉ rõ lãnh đạo các quận, phường, thậm chí cả ông an địa bàn “chống lưng” các hàng quán, điểm trông giữ ô tô, xe máy tràn lan ở các vỉa hè, lòng đường.

Trước khi đề cập đến những vấn đề cụ thể, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng đây là vấn đề được thành phố nói và làm nhiều trong những năm qua. Ông Chung yêu cầu lực lượng công an và chính quyền các quận, huyện sở tại tập trung vào 4 vấn đề chính để giành lại vỉa hè cho người đi bộ: chiếm vỉa hè để kinh doanh; trông giữ ô tô, xe máy; bán hàng rong; quảng cáo rao vặt khắp các tường, cột điện.

Ông Nguyễn Đức Chung thông tin sốc: Hầu hết các hàng quán lấn chiếm vỉa hè đều có công an "chống lưng".

Ông Chung cho biết, từ năm 2013-2015, thành phố đã thực hiện rất tốt việc xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Do vậy, nếu lực lượng công an thành phố thời gian tới thực hiện tốt 4 đầu việc ông Chung nêu ở trên thì thành phố sẽ sạch đẹp.

Ông Chung đánh giá, thời gian qua lực lượng chính quyền có xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhưng không kiên quyết, thậm chí lãnh đạo các quận, huyện, phường không quan tâm đến việc này. Vì vậy mới dẫn đến tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”.

Trước hàng trăm đại biểu, ông Chung băn khoăn tại sao có quận xử lý rất tốt việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhưng tại sao có quận không làm? Là bởi vì người đứng đầu không quan tâm. Từ thực tế, ông Chung cho rằng, nếu như người đứng đầu UBND các quận, phường, trưởng công an đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình thì hoàn toàn có thể xử lý được tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Thời còn làm Giám đốc Công an TP Hà Nội, ông Chung nắm được thông tin hơn 180 quán bia ở vỉa hè, thì có trên 100 quán bia có công an đứng đằng sau. Trước hội nghị, ông Chung trực tiếp hỏi lãnh đạo các quận và lực lượng công an, liệu có dám cam kết các điểm trông giữ xe trên địa bàn không có người nhà quản lý, làm việc tại đó? “Thực tế là có đấy. Các đồng chí phải quán triệt, phải về nói với người nhà là nó đỡ đi rồi”, ông Nguyễn Đức Chung nói.

Tại hội nghị, ông Chung nêu rõ quan điểm của mình rằng, nếu lần này các lực lượng làm không làm tốt thì ông sẽ có trách nhiệm chỉ đích danh chỗ nào là của Bí thư quận, chỗ nào là của Chủ tịch quận và chỗ nào có Trưởng Công an phường, lãnh đạo sở ngành… đứng sau. Ông Chung cũng trực tiếp đặt câu hỏi với Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm: quanh các điểm trông giữ xe ở bến Mỹ Đình có nắm rõ những ai, quê quán ở đâu?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ cách làm trong việc xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố là không ra quân ồn ào. “Vấn đề chúng ta làm sao cho bền vững để sau đó người dân không tái lấn chiếm, mọi người phải tâm phục, khẩu phục, có ý thức với Thủ đô”, ông Nguyễn Đức Chung nêu rõ quan điểm.

Quang Phong – Tiến Nguyên - Theo Dân trí