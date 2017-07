Chủ tịch Sacombank đặt mục tiêu xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu đến cuối năm 2017 và đề ra cơ chế thưởng nóng, thưởng theo kết quả kinh doanh,... Hệ thống mạng lưới cũng được sắp xếp lại theo định hướng chiến lược lấy phát triển nông thôn để hỗ trợ thành thị.

Ngày 21/7/2017, Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank, mã STB-HOSE) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 đánh giá hoạt động thời gian qua cùng triển khai các định hướng nhằm tăng tốc và sớm hoàn thành kế hoạch của năm 2017.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, tổng tài sản của Sacombank đạt 352.683 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư lần lượt đạt 212.538 tỷ đồng và 317.491 tỷ đồng, tăng 10,1% và 9,7% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 428 tỷ đồng, tăng 70,4% so với cùng kỳ 2016.

Số lượng khách hàng đạt gần 4 triệu, tăng khoảng 10% so với đầu năm. Đáng chú ý, thu dịch vụ đạt 727 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ, chiếm 23,4% tổng thu nhập. Trong đó, nguồn thu từ dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử... ở mức cao và tăng trưởng ổn định.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay, tập trung tăng trưởng nguồn thu dịch vụ theo kế hoạch đề ra, tăng cường các gói vay và hoạt động cho vay phân tán nhằm đảm bảo nguồn thu, Sacombank cũng đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, nợ bán VAMC và tài sản tồn đọng.

Trong 6 tháng đầu năm, Sacombank đã tự xử lý được 845 tỷ đồng nợ xấu, thu hồi 247 tỷ nợ bán VAMC. Đối với tài sản nhận cấn trừ nợ, gán nợ, Sacombank cũng đã xử lý và thu hồi 1.039 tỷ đồng, giảm dần các khoản phải thu, giảm 4,5% so đầu năm.

Cũng tại Hội nghị, ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT cũng chia sẻ về những định hướng lớn của Ngân hàng trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu.

Cụ thể, Sacombank sẽ thực hiện tái cấu trúc tổ chức, con người đảm bảo tính xây dựng - kế thừa, lấy sự ổn định hệ thống làm trọng tâm; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh doanh trên cơ sở phát huy cho được thế mạnh nội tại.

Cùng đó, Sacombank sẽ tái sắp xếp lại hoạt động của mạng lưới giao dịch và các Công ty con và Ngân hàng con theo định hướng chiến lược lấy phát triển nông thôn để hỗ trợ thành thị…

Ngoài ra, với nhận định tích cực về sự thuận lợi khách quan của thị trường bất động sản, về cơ chế, chủ trương cũng như hành lang pháp lý thông qua Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu và các cơ chế của Đề án tái cấu trúc Sacombank, Chủ tịch Dương Công Minh cũng quyết liệt đặt mục tiêu và định hướng giải pháp xử lý nợ xấu cho toàn hệ thống Sacombank đến cuối năm 2017: phải đảm bảo xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu.

Chủ tịch HĐQT Sacombank tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Trước đó, chia sẻ trong ngày đầu đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Dương Công Minh từng khẳng định sẽ đưa lợi nhuận trong năm của ngân hàng lên hơn 1.000 tỷ. Ông cũng chỉ ra để đạt được kết quả như vậy, ngân hàng sẽ phải tăng cường công tác xử lý nợ, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và quan trọng nhất là xây dựng lại mô hình tổ chức quản lý, sắp xếp lại nhân sự và quản trị chi phí.

Tại hội nghị Sơ kết 6 tháng, Chủ tịch Sacombank cũng cho biết HĐQT đã thông qua cơ chế thưởng theo kết quả kinh doanh cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc, cũng như “thưởng nóng” 1 tháng lương cơ bản và nâng cao chính sách lương, phúc lợi cho hơn 17.000 CBNV trong toàn hệ thống từ tháng 7/2017.

Bên cạnh định hướng chiến lược của HĐQT, tại Hội nghị Sơ kết, Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Quyền Tổng giám đốc Sacombank cũng nêu ra những giải pháp, chương trình, cơ chế, chính sách… của Ban điều hành Sacombank đang và sẽ triển khai thời gian tới để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh/Phòng giao dịch và Công ty con, Ngân hàng con.

Các chương trình, kế hoạch được thảo luận để xác định rõ mục tiêu - giải pháp và tiến độ thực hiện rõ ràng - cụ thể, giúp cho các Đơn vị nghiệp vụ tại Hội sở cũng như từng Chi nhánh/Phòng giao dịch nắm rõ nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phải đảm bảo hoàn thành trong 6 tháng cuối năm, để cùng phối hợp, hỗ trợ nhau đẩy mạnh mọi hoạt động nhằm đạt vượt mức kế hoạch năm 2017 được HĐQT giao.