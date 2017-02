Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an làm rõ nguyên nhân, chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại công trường của Công ty Samsung

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ xô xát tại Samsung Display xảy ra vào khoảng 13h ngày 28/2, chiều cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản hỏa tốc số 498/UBND-NC gửi Công an tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND huyện Yên Phong, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh về vụ việc xảy ra xô xát tại công trường của Công ty TNHH Samsung Display.

Văn bản ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các lực lượng làm rõ nguyên nhân vụ xô xát tại công trường công ty Samsung

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh làm rõ nguyên nhân, chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra mất an toàn tại công trường của Công ty TNHH Samsung Display.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu Công ty Samsung thực hiện đúng nội quy lao động, chấn chỉnh thái độ, tác phong của bảo vệ, công nhân đang làm việc tại công trường.

Các cơ quan báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 8h ngày 01/3/2017.

Lực lượng chức năng giải tán đám đông công nhân tại công trường công ty Samsung

Trước đó, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, vào khoảng 13h ngày 28/2, xảy ra xô xát tại công trường của Công ty TNHH Samsung Display, KCN Yên Phong. Ngay sau khi vụ va chạm xảy ra, lực lượng công an địa phương đã có mặt kịp thời để đảm bảo an ninh trật tự và tiến hành giải tán đám đông ngay sau đó.

Đến 15h cùng ngày, mọi công nhân tại công trường đã trở lại làm việc bình thường./.

CTV Lê Tùng/VOV.VN