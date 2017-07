Do nợ khoảng 60 tỉ đồng trong thời gian dài không thể trả, một trường học ngoài công lập ở Huế bị ngân hàng niêm phong nhiều phòng học.

Hơn một tuần nay, Ngân hàng TMCP Công thương VN (Viettinbank) chi nhánh nam Thừa Thiên-Huế đã niêm phong 24 phòng học của Trường phổ thông Huế Star thuộc hệ thống giáo dục Huế Star tọa lạc ở xã Phú Thượng, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế). Hiện tại hoạt động dạy và học của Hệ thống giáo dục Huế Star chỉ còn lại 22 phòng học. Điều này khiến học sinh và phụ huynh trường lo lắng vì sắp bước vào năm học mới.

Theo đại diện Vietinbank chi nhánh nam Thừa Thiên-Huế, trường này bị niêm phong do đã nợ khoảng 60 tỉ đồng. Tình trạng nợ xấu của trường đã diễn ra từ 3 năm nay và phía HĐQT của Hệ thống giáo dục Huế Star cũng không còn có khả năng thanh toán. Vì vậy, giữa Huế Star và ngân hàng đã thống nhất giao tài sản cho ngân hàng nhằm thu hồi nợ.

Trường phổ thông Huế Star bị niêm phong nhiều phòng học

Ông Lê Đình Phong, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phú Vang, cho biết từ năm học 206-2017, trường này đã có thông báo không tuyển sinh và đào tạo học sinh bậc tiểu học tại điểm trường này. "Khu vực trường nằm cách xa thành phố nên khó tuyển sinh" - ông Phong nói.

Hệ thống giáo dục Huế Star được thành lập theo quy chế tổ chức của các trường ngoài công lập và Điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Lúc đầu. do ông Nguyễn Xuân Lý, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế lập nên sau khi nghỉ hưu, làm chủ tịch HĐQT. Từ năm 2014, ông Bùi Đức Long, Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Xây dựng và phát triển nhà - Vicoland làm chủ tịch HĐQT. Bắt đầu từ tháng 7-2016, ông Nguyễn Tuấn Biên, Giám đốc Công ty CP Xây dựng quản lý nhà An Trung Phát (Đà Nẵng) làm chủ tịch HĐQT.

Ông Vệ Văn Lẫm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Huế Star, cho biết đây là ngôi trường hoạt động ngoài công lập, có yêu cầu đầu vào cao nên rất khó tuyển sinh. Từ ngày thành lập, trường tuyển sinh mảng trung học gặp khó khăn, quy mô giảm dần. Cụ thể, năm học 2014-2015 chỉ tuyển được 28/160 chỉ tiêu, năm học 2015-2016 tuyển được 25/60 chỉ tiêu. Năm học 2017-2018 trường chỉ tuyển được 20 học sinh lớp 10.

Nhiều phòng học bị niêm phong

Hơn một tuần nay, thông tin các dãy phòng học bị niêm phong khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Theo ông Lẫm, trên khu đất Trường Huế Star tọa lạc còn có 2 đơn vị khác là Trường mầm non Huế Star 2 do Phòng GD&ĐT huyện Phú Vang quản lý và sân quần vợt. Hiện, nhiều phòng học của trường bị ngân hàng ViettinBank niêm phong do sự thỏa thuận giữa HĐQT và ngân hàng này. Song, Ban giám hiệu nhà trường đã xin giữ lại 20 phòng học và phòng thực hành để phục vụ công tác dạy học.

Theo ông Lẫm, ban Giám hiệu nhà trường đã được HĐQT yêu cầu bố trí lại nhân sự, giáo viên đứng lớp; hoàn thiện các đoàn thể chính trị; tiếp tục tuyển sinh để ổn định năm học. "Trường hiện có 80 học sinh/6 lớp. Năm học này, trường đã tuyển được 20 học sinh lớp 10, cuối tháng 7 sẽ trình Sở GD & ĐT xem xét, dự kiến tựu trường ngày 7-8. HĐQT cũng đã cam kết tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy học trong năm học 2017-2018. Sắp tới, chúng tôi sẽ họp phụ huynh, thông báo định hướng của năm học để họ khỏi lo lắng. Nếu có sự thay đổi về cơ cấu HĐQT thì họ sẽ thông báo cho ban giám hiệu" - ông Lẫm nói.

Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, khẳng định ngành giáo dục chỉ quản lý về dạy và học chứ không giải quyết liên quan đến tài sản, đất đai, chủ sở hữu.

Theo ông Hùng, quan điểm chỉ đạo của sở đối với Hệ thống giáo dục Huế Star bình đẳng và được tạo điều kiện như các trường công lập. Tuy nhiên, do ra đời sau, hệ thống giáo dục công lập Huế khá mạnh và chất lượng nên khó tuyển sinh. Bên cạnh đó là kinh tế của người dân khi lựa chọn trường tư.

