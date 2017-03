Đại diện chủ đầu tư cho biết, tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, trách nhiệm trước hết thuộc về nhà thầu thi công, nhưng là chủ đầu tư dự án thì công ty đã hỗ trợ gia đình, cam kết chu cấp cho mẹ già và các con nhỏ của nạn nhân cho đến năm các cháu 18 tuổi.

Theo đại diện chủ đầu tư, sau khi vụ việc xảy ra, công ty và nhà thầu thi công đã phối hợp với cơ quan y tế nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

“Tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, trách nhiệm trước hết thuộc về nhà thầu thi công, nhưng là chủ đầu tư dự án, chúng tôi đã chỉ đạo nhà thầu phối hợp với gia đình lo hậu sự chu tất, đồng thời hỗ trợ ngay một khoản kinh phí và chu cấp lo cho mẹ già và các con nhỏ của nạn nhân cho đến năm các cháu 18 tuổi, sau đó sẽ tạo công ăn việc làm cho các cháu”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Ngoài ra, theo đại diện này thì phía công ty cũng yêu cầu nhà thầu thi công phải đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối tại các công trình do công ty là chủ đầu tư, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Trước đó, bà Đỗ Phương Nga - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào đêm 23.3 tại công trường xây dựng của Dự án Sunshine Garden (nằm giáp ranh giữa 2 quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng – Hà Nội) do Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương làm chủ đầu tư khiến 2 người tử vong. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an quận và Công an TP Hà Nội đã xuống hiện trường lập hồ sơ để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo bà Nga, Dự án Sunshine Garden nói trên do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp phép nằm giáp ranh giữa hai phường Mai Động (quận Hoàng Mai) và phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng).

“Dự án này chỉ dính một chút địa giới hành chính thuộc phường Vĩnh Tuy, do đó, về mặt giám sát xây dựng thuộc phường Mai Động (Hoàng Mai). Tuy nhiên, vụ tai nạn nói trên lại xảy ra trên địa bàn phường Vĩnh Tuy nên cả 2 phường này đều phải vào cuộc cùng với cơ quan chức năng xử lý vụ việc”, bà Nga nói.

Trao đổi với Lao Động, thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu xác định là do tai nạn lao động dẫn đến 2 công nhân tử vong.

Cao Nguyên