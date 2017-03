Vợ ông Trưởng Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn đã nói như thế. Bà tỏ ra bất ngờ về việc chồng mình bị nhân viên cấp dưới là Trương Văn Ai ra tay đâm trọng thương bởi trong công việc hay trong cuộc sống hằng ngày giữa chồng chị và ông Ai không có bất kì mâu thuẫn nào.

(PLO)- Liên quan đến vụ Trưởng phòng Tư Pháp huyện Trà Ôn bị đâm trọng thương, trưa 11-3, vợ của bệnh nhân Nguyễn Văn Đợi, trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), cho biết hiện tại ông Đợi vẫn chưa tỉnh và đang được bác sĩ BV Đa khoa TW Cần Thơ chăm sóc đặc biệt.

Trao đổi với Pháp luật TP.HCM, vợ ông Đợi tỏ ra bất ngờ về việc chồng mình bị nhân viên cấp dưới là Trương Văn Ai ra tay đâm trọng thương bởi trong công việc hay trong cuộc sống hằng ngày giữa chồng chị và ông Ai không có bất kì mâu thuẫn nào.

Chị cho biết tại cơ quan, ông Ai có phòng làm việc riêng còn chồng chị ngồi chung phòng làm việc với 2 nhân viên khác. Sáng xảy ra sự việc (10-3), chồng chị bước vào phòng làm việc đã thấy ông Ai đã ngồi trong phòng từ trước. Khi chồng chị ngồi xem và kí tên vào các hồ sơ công việc thì bất ngờ ông Ai xông tới đâm. Hai bên giằng co nhau một lúc thì chồng chị mới thoát ra khỏi phòng để kêu cứu.

Vợ nghi phạm Trương Văn Ai cho biết gia đình không có ý định mời luật sư tham gia trợ giúp cho Ai và mong công an xem xét giải quyết đưa Ai đi trị bệnh tâm thần (ảnh M.T)

Cũng trong sáng 11-3, trao đổi với Pháp luật TP.HCM, cô K. (vợ nghi phạm Trương Văn Ai) cho biết gia đình không có ý định mời luật sư tham gia trợ giúp cho ông Ai. Cô K cũng cho biết, gia đình đã cung cấp thông tin và một số giấy tờ chứng minh ông này có tiền sử bệnh tâm thần và đang chờ công an xem xét giải quyết đưa đi trị bệnh.

Nói về nghi phạm Ai, cô Trương Thúy Ái, Phó hiệu trưởng Trường THPT Trà Ôn - nơi cô K. đang công tác) cho biết: “Anh Ai là một người hiền lành, sống nội tâm trước giờ chưa có bất kì hành động nào làm tổn thương đến người khác. Hoàn cảnh của hai vợ chồng cô K. tội lắm. Việc anh Ai có tiền sử bệnh tâm thần tôi cũng biết các đây khoảng 10 năm. Sau Tết Nguyên đán vừa qua tôi có nghe cô K. tâm sự về việc anh Ai có dấu hiệu bệnh cũ tái phát những không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Sự việc xảy ra ai cũng bất ngờ”.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 7 giờ sáng 10-3, ông Nguyễn Văn Đợi - Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn đang làm việc ở cơ quan thì bất ngờ bị cán bộ cấp dưới là ông Trương Văn Ai dùng hung khí lao vào đâm thủng ruột.

Gây án xong, ông Ai chạy về nhà khóa trái cửa, mặc áo giáp vào người rồi cố thủ với một thanh sắt có gắn vật nhọn. Lực lượng Công an huyện Trà Ôn, Công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt để thuyết phục ông Ai mở cửa ra đầu thú nhưng ông này vẫn không đồng ý mà còn dùng hung khí tấn công lực lượng Công an qua cửa sổ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11 giờ 45 thì lực lượng CSCĐ đã khống chế được người này và đưa Ai về trụ sở Công an huyện Trà Ôn để điều tra làm rõ. Riêng ông Nguyễn Văn Đợi, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ trong tình trạng trên bụng có hai vết thương, trong đó có một vết thương thủng ruột non. Ngoài ra, đồng thời còn một vết thương ở tay trái.