Chúng tôi cưới nhau 9 năm rồi, hiện có 2 con: cháu lớn 7 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi. Khi lấy chồng, chúng tôi phải thuê nhà (chồng tôi quê xa, còn tôi ở Hà Nội); bố mẹ đẻ tôi vì thương con nên cũng cố mua được một căn nhà cấp 4 - đất nông nghiệp.

Vợ chồng trẻ nên không thể tránh được xung đột. Vì vậy, mỗi lần tranh cãi chồng tôi rất bức xúc vì nghĩ nhà của nhà vợ nên vợ coi thường mình. Bởi vậy chồng tôi không bao giờ nói tôi đi đi, hay cút đi mà chỉ uất ức trong lòng. Có lần vợ chồng giận nhau đến 2 tháng trời mới nói chuyện.

Tôi nghĩ vì những chuyện này nên gia đình nhà chồng và bản thân chồng đều mong muốn có một ngôi nhà do chính anh mua. Cũng đúng thôi, tôi mong muốn như vậy để mỗi khi vợ chồng có cãi nhau tôi cũng không phải sợ đây là nhà do bố mẹ mình mua mà mình to tiếng được.

Bằng sự nỗ lực, chịu khó, vợ chồng tôi cũng gom góp, vay mượn mua được một mảnh đất (đúng thời điểm sốt đất nên mua phải giá cao, giờ chúng tôi vẫn chưa bán được) và hiện chúng tôi mua được một căn nhà chung cư.

Toàn bộ tiền mua chung cư và sửa sang do vay mượn của bố mẹ tôi, bố mẹ chồng, anh em bạn bè và do chồng tôi lo liệu. Gia đình chồng cũng như anh vui mừng tột độ vì cuối cùng chồng tôi cũng gây dựng được cơ ngơi ở giữa đất Hà Nội này. Nhà cũ chúng tôi cho thuê, bố mẹ đẻ tôi cũng không lấy tiền thuê đó mà cho hai đứa vì biết lương tôi thấp.

Lương tôi thấp nên chồng không bao giờ hỏi han hay so đo việc ai kiếm nhiều kiếm ít. Mọi việc mua bán trong nhà đều do tiền chồng tôi kiếm về.

Đó là một điều hạnh phúc mà không phải ai cũng có. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc 3 năm nay chồng tôi bỏ hết các dự án để mở công ty riêng cùng vài người bạn.

Mở công ty là một việc mà nếu ai không kiên trì thì sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Giờ anh đang kiên trì để gây dựng nó, vì thế lương không đều và ít đi rất nhiều lần.

Cũng may về khu nhà mới tôi tìm được một công việc có thu nhập tốt đủ để trang trải tiền học cho hai con (cao gấp 4 lần nhà cũ). Còn chồng tôi một tháng đưa về 10 triệu nhưng đưa không đều, không cố định, giờ tăng lên được 15 triệu do tôi đề nghị vì tiền ăn, điện, nước...nói chung toàn bộ sinh hoạt phí trong nhà tôi đứng ra chi trả.

Việc bắt đầu vào đúng ngày 1/1 dương lịch vừa rồi, lỗi cũng tại tôi chưa sáng ra đã cằn nhằn anh vì lương không đủ chi, đưa nhát gừng vài triệu, may mà tôi giữ ít tiền của cơ quan nên có khoản đó đỡ cho. Nói chung lời qua tiếng lại, chồng tôi đã áp lực ở cơ quan rồi về vợ lại cằn nhằn nên cáu xưng "mày, tao" với tôi.

Tôi cũng cáu và xưng lại nhưng đau nhất là sau bao năm lấy nhau anh không bao giờ nói mà giờ lại mở mồm ra: "Mày có biết bao nhiêu năm tao cày cuốc, mày có lo nổi một đồng nào không mà còn thế nọ thế kia, nói ngu như con lợn".

Đau quá. Đấy, cứ chủ quan nghĩ chồng tốt, mình lương ít nhưng chồng hiểu là đủ rồi, giờ nhà cao cửa rộng là của mình thích thì chửi vợ như vậy.

Thế bao năm nay không có bố mẹ tôi đứng ra lo cho thì lấy đâu chỗ ở, đến hiện tại tiền thuê nhà cũ ông bà cũng không lấy, mua đất, mua chung cư ông bà không cho vay mấy trăm triệu thì lấy đâu ra chỗ cao, rộng như này.

Tôi tức quá không kiềm được nói lại, giờ nhìn chồng mà chán quá. Chồng có lẽ cũng giận tôi rất nhiều vì đang trong hoàn cảnh tiền khó khăn, công ty kinh doanh cũng vất, tôi cằn nhằn nên nghĩ chắc anh nghĩ tôi không hiểu và không thông cảm cho anh.

Tôi cũng hối hận vì đầu năm đã nói chuyện tiền nong chẳng đâu với đâu, nhưng những lời chồng nói ra khiến tôi đau lòng quá. Các anh chị hãy cho tôi lời khuyên, phải làm gì đây?