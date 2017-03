Cưới nhau gần 2 năm chưa có bầu, anh ngày nào cũng than ngắn thở dài, kêu chán chường. Vậy mà...

Những lời anh nói, từng câu từng chữ ngấm vào đầu tôi, khiến tôi cảm nhận được anh khát khao có con như thế nào. Tôi cũng khác gì anh, chỉ là vợ chồng hơi khó cũng phải đành chấp nhận.

Anh bảo, "nếu em có bầu, anh sẽ cưng em, chiều em như bà hoàng. Em thích ăn gì anh cũng chiều, thích đi đâu anh cũng sẽ lo cho em đi bằng được. Chỉ cần em sinh cho anh một đứa con, để ông bà có cháu thì anh hài lòng lắm lắm". Nghe chồng nói vậy, tôi cũng thấy yên tâm trong lòng. Nỗ lực đi khám bác sĩ, cũng chạy chữa mất một thời gian cuối cùng tôi mới có tin vui.

Khi thông báo với anh tin mình có bầu, anh đã bế bổng tôi lên, hôn rối rít vào bụng rồi hứa hẹn đủ thứ trên trời dưới biển. Anh bảo sẽ không bao giờ để tôi phải vất vả, anh sẽ chiều chuộng mẹ con tôi.

Được đúng hai tháng đầu, anh làm việc nhà giúp vợ, đưa vợ đi siêu âm, rồi hỏi vợ thích ăn gì thì anh mua. Những ngày sau đó, anh bắt đầu xao nhãng trách nhiệm, đi sớm về tối, có khi liên hoan tới tận đêm mới về. Có hôm tôi bị đau bụng gọi cho anh thì anh bảo tôi bắt taxi mà đi khám, cần gì phải anh chở mới được. Từ tháng thứ 2, mọi chuyện siêu âm, đi khám, đều là tôi tự đi tự về, không được anh đưa đón như trước. Cảm thấy hụt hẫng và thất vọng vô cùng. Lại nhớ tới những lời hứa hẹn của anh, tôi có cảm giác mình bị phản bội trắng trợn.

Anh ngoại tình, tôi phát hiện và khóc lên khóc xuống khiến bố mẹ anh cũng phải can thiệp. Anh dọa nạt tôi bảo, chuyện của vợ chồng không được cho bố mẹ biết, không thì tôi biết tay anh. Không lẽ anh định đánh tôi, đánh người vợ mang bầu của anh. Tôi ỉ ôi than khóc, anh thẳng thừng mà không thấy xấu hổ "Em không chửa thì anh cần gì cặp bồ". Vậy hóa ra, chuyện tôi mang bầu là lý do chính đáng để anh lăng nhăng, ngủ với gái bên ngoài?

Họ mong người phụ nữ hi sinh vì họ, sinh con cho họ nhưng khi họ có bầu rồi thì đàn ông lại lăng nhăng gái gú vì không thỏa mãn được nhu cầu? (Ảnh minh họa)

Ngày trước, tôi không mang bầu, anh cũng kiếm lý do trách móc, than ngắn thở dài. Rồi khi có bầu, anh hứa hẹn đủ thứ, ra vẻ là người đàn ông, người chồng mẫu mực. còn giờ, khi bụng mỗi ngày một to, anh kiếm cớ đi ngoại tình? Đàn ông như anh có xứng đáng làm chồng tôi không?

Trên thế gian này, có cặp vợ chồng nào lấy nhau mà không mong có con, mong vợ có bầu? Những người không may mắn không có con được đó là điều bất hạnh. Còn những người làm vợ như chúng tôi, có ai mà không trải qua những tháng ngày chửa đẻ? Đàn ông các anh, ai cũng như chồng tôi, liệu có phải xã hội này loạn rồi?

Họ mong người phụ nữ hi sinh vì họ, sinh con cho họ nhưng khi họ có bầu rồi thì đàn ông lại lăng nhăng gái gú vì không thỏa mãn được nhu cầu? Có công bằng cho phụ nữ không? Các anh là đàn ông chân chính, là những người chồng yêu vợ, thương con thì đừng bao giờ có tư tưởng đó. Họ xứng đáng được các anh yêu thương tin tưởng, chung thủy, dành trọn tình yêu của mình!

