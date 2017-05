Mới hôm qua tôi lại biết anh đi gái. Anh thẳng thắn thừa nhận và nói chỉ đi cho vui với anh em đồng nghiệp.

Tôi 34 tuổi, chồng nhỏ hơn 2 tuổi, cưới nhau cũng được 9 năm rồi. Chồng tôi khá tốt và rất hiếu thảo với cha mẹ 2 bên. Lúc cưới nhau hai vợ chồng vẫn học đại học (do một số lý do nên chúng tôi học muộn). Cưới được một năm thì tôi sinh bé đầu lòng, cuộc sống tuy có khó khăn nhưng khá hạnh phúc. Bé đầu được 5 tuổi thì tôi sinh bé thứ hai, do lúc mang bầu bị động thai nên tôi nghỉ việc ở nhà chăm con lớn và dưỡng thai. Từ đó tôi không đi làm công ty mà chỉ ở nhà nội trợ cùng chăm 2 đứa con nhỏ.

Từ khi tôi bầu đứa nhỏ chồng đã vào làm một công ty lớn với mức thu nhập khá cao. Do tính chất công việc hay phải nhậu nhẹt nhiều và khi nhậu xong lại tăng 2 tăng 3, vô tình tôi biết được chồng có đi massage kích dục. Tôi khóc lóc đủ thứ thì anh bảo hãy tin tưởng rồi anh sẽ thay đổi. Sau lần ấy tôi vẫn phát hiện anh đi và còn đánh bài với số tiền lớn. Chúng tôi lại cãi nhau, anh lại hứa thay đổi.

Mới hôm qua tôi lại biết anh đi gái. Anh thẳng thắn thừa nhận và nói chỉ đi cho vui với anh em đồng nghiệp. Tôi buồn và mất lòng tin nơi anh, yêu cầu được ly hôn nhưng anh không chịu, nói còn rất thương tôi cùng 2 đứa nhỏ. Có điều anh không bỏ được công việc và thói quen đi massage kia. Mọi người hãy cho tôi xin lời khuyên, tiếp tục bỏ qua hay là quyết tâm ly dị đây?

