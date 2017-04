Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chiến, Quyên, Quân về tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 4-4, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chiến (25 tuổi) và Nguyễn Thị Minh Quyên (29 tuổi, vợ của Chiến, cùng trú phường Bến Thủy, TP Vinh) và Nguyễn Minh Quân (em trai Quyên) về tội chống người thi hành công vụ.

Như đã đưa tin chiều 24-3, tổ công tác Công an phường Trường Thi (TP Vinh) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện Quyên chạy xe máy biển số 37B2-658.64 không có gương chiếu hậu bên trái.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu Quyên dừng xe để kiểm tra giấy tờ nhưng Quyên không xuất trình được giấy tờ mà đã cùng chồng và em trai chửi bới, đe dọa, bóp cổ công an rồi lấy chiếc xe vi phạm đưa về nhà.

Cụ thể, khi tổ công tác lập biên bản thì Quyên không ký vào mà nói chờ mẹ chồng đưa giấy tờ tới. Sau đó, mẹ chồng Quyên cùng Chiến, Quân tới đã ngăn cản tổ công tác lập biên bản xử lý, dọa dẫm, giằng lấy chiếc xe máy vi phạm.

Tiếp theo, Quyên đã dùng hai tay bóp cổ một cán bộ công an, Chiến đẩy một chiến sĩ công an khác ra, để Quân nhảy lên chiếc xe máy vi phạm rời hiện trường. Người dân đã quay video sự việc rồi cung cấp cho công an.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an TP Vinh thực hiện bắt khẩn cấp đối với Quyên và Chiến. Còn Quân ngày 31-3, đã đến công an đầu thú, thành khẩn khai báo. Quyên đang mang bầu nên được tại ngoại.