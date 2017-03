Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h chiều nay (7/3), tại vòng xuyến Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người thương vong. Ảnh: T.T.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS Đà Nẵng do lái xe Nguyễn Phi T. (24 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) kéo theo rơ-móc lưu thông từ đường Nguyễn Hữu Thọ qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Khi vừa tới vòng xoay thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 43C1 - 082.21 do ông Nguyễn Đình C. (84 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) điều khiển chở theo vợ là bà Trần Thị L. (78 tuổi). Cú va chạm mạnh khiến ông C. và xe máy bị cuốn vào gầm rơ-móc, ông C. tử vong tại chỗ.

Bà L. bị chấn thương nặng được đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Được biết, thời gian gần đây Đà Nẵng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông chết người tại các nút giao. Trước đó, sáng 26/2, tại nút giao Tôn Đức Thắng - Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu), một nữ sinh đã tử vong sau khi va chạm với xe container.

Ngày 18/10/2016, tại nút giao Cách Mạng Tháng Tám – Lê Thanh Nghị, một xe container đã va chạm với xe đạp khiến một cụ ông tử vong tại chỗ.

Thanh Trần