Chồng dùng dao chém vợ chấn thương sọ não rồi cắt cổ tự tử Đắk Nông nhưng bất thành, cả 2 đang cấp cứu.

Chồng cầm dao chém vợ rồi cắt cổ tự tử nhưng bất thành. (Ảnh nạn nhân Thảo đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk).

Chiều 5/4, Bác sĩ Đoàn Nghĩa Hưng - Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh viện đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Phan Thị Thảo (SN 1982, ngụ thôn Đắk Hoa, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) vì bị chồng chém chấn thương sọ não. Ngoài ra, bệnh viện cũng đang điều trị cho anh Bùi Ngọc Thạch (SN 1972, chồng chị Thảo) với một vết thương ở cổ, cẳng tay trái.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, chị Thảo được nhập viện trong tình trạng vỡ sọ, vết thương não hở, choáng mất máu não. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật xử lý các vết thương cho bệnh nhân. Sau gần 3 giờ đồng hồ phẫu thuật và truyền 7 đơn vị máu, bệnh nhân Thảo vẫn đang hôn mê, tình trạng bệnh rất nặng. Về phận bệnh nhân Thạch, mặc dù tỉnh táo nhưng cũng được theo dõi và điều trị vết thương ở cổ, cẳng tay trái.

Được biết, vào sáng cùng ngày, do mâu thuẫn chuyện gia đình, anh Thạch đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu chị Thảo rồi cứa cổ tự tử.

Tối cùng ngày, một lãnh đạo Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) xác nhận, công an huyện đã nắm được vụ việc hai vợ chồng bị thương phải nhập viện cấp cứu. Hiện công an huyện đang phối hợp với công an tỉnh Đắk Nông để điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngọc Hùng