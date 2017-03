Các học sinh lớp 12 ở Phú Yên và Trà Vinh tham dự chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Trà Vinh và Phú Yên tổ chức sáng 19.3 đều quan tâm đặc biệt đến chọn lựa ngành nghề và việc làm sau khi ra trường.

Nhiều học sinh Phú Yên quan tâm đến việc lựa chọn ngành nghề và cơ hội việc làm

Yêu thích, đam mê là quan trọng nhất

Nguyễn Tuấn Minh, học sinh (HS) Trường THPT Phạm Văn Đồng (H.Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), đặt vấn đề: “Em thấy sinh viên ra trường hiện nay thất nghiệp rất nhiều, vậy chọn ngành học theo tính cách, sự yêu thích hay theo nhu cầu của xã hội để có cơ hội việc làm cao?”. Tiến sĩ Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Tài chính hải quan, lưu ý: “Mỗi người có một tính cách, sở thích và năng lực riêng. Để chọn ngành học có thể theo đuổi lâu dài và giúp bản thân thành công, em nên bắt đầu từ sở thích của bản thân. Xã hội luôn thay đổi, vận động, có thể hôm nay nhu cầu nhân lực tập trung vào nghề này, nhưng vài năm sau lại chuyển sang nghề khác. Vì vậy, sự yêu thích, đam mê vẫn là quan trọng nhất. Trong xã hội ngày nay, các em không nên bị động ngồi một chỗ chờ việc, mà phải năng động lên, tự tạo việc làm cho mình”.

Chia sẻ thêm về việc này, PGS-TS Phạm Văn Hiền, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, nhận định: “Bên cạnh những thông tin về dư thừa nhân lực mà em đọc được, vẫn có rất nhiều nơi đăng thông tin tuyển dụng, nghĩa là tình trạng cần người làm mà không có vẫn xảy ra. Để không rơi vào tình huống thất nghiệp, các em cần nỗ lực học tập để chứng minh mình là người có năng lực. Khi em giỏi, nơi nào cũng muốn tuyển dụng em”.

Tại Trà Vinh, Hồ Thị Thùy Linh (Trường thực hành Sư phạm Trà Vinh) hỏi: “Nếu ngành mình thích không phù hợp khả năng nhưng ngành mình không thích lại phù hợp khả năng thì em nên chọn thế nào?”. Trả lời câu hỏi này, PGS-TS Lê Sĩ Đông, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho biết việc chọn ngành đầu tiên nên dựa vào sở thích của mình. Khi chọn ngành mình thích thì mới có đam mê, vượt qua khó khăn, chứng minh năng lực trong việc học và khi ra trường làm việc. Các ngành nghề đều yêu cầu chuyên môn, kỹ năng, thái độ của người làm. Khi thể hiện hết sức mình, không ngừng học hỏi thì sẽ phù hợp với ngành nghề đó. “Nếu trường có ngành mình yêu thích có điểm chuẩn cao hơn khả năng của mình thì em có thể lựa chọn cũng ngành nghề đó tại các trường khác có điểm chuẩn thấp hơn”, ông Đông khuyên.

Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, bổ sung nên liệt kê ra những ngành mình thích theo thứ tự. Sau đó, chọn lựa các ngành từ trên xuống xem ngành nào mình có khả năng học nhất để chọn lựa. Tiến sĩ Lan cũng cho biết theo thống kê của Trung tâm dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, một số ngành nghề có nhu cầu việc làm nhiều nhất trong năm 2017 là công nghệ thông tin, y tế, cơ khí - điện tử, xuất nhập khẩu, marketing…

Đặt yêu cầu cao hơn khi tuyển dụng giáo viên

Trả lời cho câu hỏi về nhu cầu giáo viên ở tỉnh Phú Yên thời gian tới, ông Đoàn Hồng Việt, Phó phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT Phú Yên, thông tin: “Hằng năm, Sở GD-ĐT và UBND tỉnh vẫn chủ trương tuyển giáo viên vào tất cả các ngành và bậc học. Mới đây, Sở đã tuyển 120 giáo viên. Tuy nhiên hiện nay đang tạm dừng thi viên chức ngành giáo dục. Chúng tôi đang thực hiện rà soát các bậc học nhằm kiểm tra số lượng dư thừa để điều chỉnh. Thời gian tới, điều kiện tuyển dụng sẽ cao hơn trước, với yêu cầu tốt nghiệp khá, giỏi”.

Rất nhiều HS quan tâm tới khối ngành công an, quân đội, muốn biết về thời gian sơ tuyển và cách đăng ký xét tuyển. Thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ, Trưởng phòng Tuyển sinh, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, lưu ý: “Bên cạnh hồ sơ đăng ký kỳ thi THPT quốc gia, các em vẫn phải làm hồ sơ sơ tuyển. Khối quân đội sơ tuyển cho đến ngày 25.4. Trong phiếu đăng ký xét tuyển vào trường ĐH-CĐ, thí sinh chỉ có thể chọn hoặc trường quân đội hoặc trường công an, không đăng ký chung cả hai trong cùng một đợt”.

Giải đáp cho thắc mắc có trường sĩ quan quân đội lấy điểm chuẩn chung cho cả hai khối A0 và A1, vậy cách xét tuyển như thế nào, thạc sĩ Vũ thông tin: Trường sẽ xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không phân biệt tổ hợp.

Học sinh được tặng điện thoại thông minh

Sáng 19.3, trong chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra tại Trà Vinh, HS liên tục đặt câu hỏi thắc mắc về quy chế thi và xét tuyển ĐH, cũng như cách lựa chọn ngành nghề, cơ hội việc làm. Với cách đặt vấn đề thú vị, 3 HS: Đặng Văn Thanh (HS lớp 12B4 Trường THPT Phạm Thái Dương), Nguyễn Huỳnh Hoàng Sơn (HS lớp 12C Trường thực hành Sư phạm) và Trần Ngọc Minh Thu (HS lớp 12A1 Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành) đã được Công ty cổ phần phát triển công nghệ Mobile Star tặng 3 điện thoại smartphone Mobiistar Lai Yuna. Đây là những phần quà để động viên các em cố gắng học tốt, đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới (ảnh).

