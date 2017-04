Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm leo vách núi, bám theo con đường đất để lên Đền Hùng dâng hương.

Người dân leo vách đá, bám đường rừng đi lên đền Thượng

Tại lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ) năm nay, mặc dù không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy như năm 2016, tuy nhiên tái diễn việc nhiều người dân bất chấp nguy hiểm leo trèo qua các mỏm đá, các đoạn đường sát với bìa rừng để đi lên khu vực đền Thượng dâng hương các Vua Hùng.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào hôm nay 6.4 (tức 10.3 âm lịch), dọc hai bên đường dẫn lên khu đền Hạ , đền Trung, đền Thượng có nhiều khu vực rất hiểm trở, mỏm đá nhô ra, đất đá trơn trượt nhưng nhiều người dân và du khách vẫn bất chấp nguy hiểm leo trèo để di chuyển do quá đông đúc. Con đường nhỏ dẫn lên Đền Hùng quá tải so với hàng vạn lượt khách hành hương về trong sáng 10.3 âm lịch.

Con đường chính dẫn lên đền Thượng chật kín người sau thời điểm mở hàng rào an ninh, chính vì vậy nhiều người dân đã tìm cách vượt ra bên ngoài, leo trèo, bám vào dây thừng hoặc cây xanh để lách qua đám đông. Nhiều người dân đã trượt chân do đường quá dốc, rất may không có sự cố nào nghiêm trọng xảy ra.

Trước đó, ban tổ chức lễ hội đã căng dây thừng, gia cố lại hệ thống hàng rào thép B40 để đảm bảo an toàn, hạn chế việc người dân băng rừng lên dâng hương như những năm trước.

Một số hình ảnh người dân leo vách núi, vượt đường rừng lên Đền Hùng dâng hương:

Con đường chính dẫn lên Đền Hùng chật kín người

Hai bên con đường chính rất hiểm trở, tuy nhiên do quá đông nên nhiều người đã bất chấp đi ra bên ngoài

Trẻ em bám dây thừng, vượt ra ngoài con đường chính để lách đám đông

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân di chuyển cẩn thận qua đoạn đường hiểm trở, vách núi

Bất chấp đoạn đường dốc, hiểm trở, nhiều người dân và du khách vẫn bám theo để đi lên đền Thượng

Phần đường chính quá chật, rất nhiều người đã tràn xuống cánh rừng để đi

Lực lượng chức năng căng dây thừng phía sau để giới hạn, đảm bảo an toàn cho người dân di chuyển lên đền

Người dân men theo các đoạn đường hiểm trở rất dễ xảy ra tai nạn

Minh Chiến