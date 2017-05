Ngoài Lê Văn Tý, Công an thị trấn Bến Quan (Vĩnh Linh, Quảng Trị) còn tạm giữ thêm 5 người khác để điều tra hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Ngày 2/5, Công an thị trấn Bến Quan (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đang tạm giữ Lê Văn Tý (39 tuổi, trú xã Gio Chậu, huyện Gio Linh) cùng 5 người khác để điều tra hành vi Buôn bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Quả bom do Lê Văn Tý cùng 5 người khác đào được, định mang đi bán. Ảnh: CTV.

21h ngày 1/5, Công an thị trấn Bến Quan phát hiện Tý chạy xe máy, kéo theo sau một vật tròn dài, phủ kín bạt. Kiểm tra xe, công an phát hiện dưới tấm bạt là một quả bom còn nguyên kíp nổ mang ký hiệu M177. Quả bom do Mỹ sản xuất, nặng hơn 300 kg, chứa khoảng 185 kg thuốc nổ bên trong.

Tại cơ quan điều tra, Tý khai đã đào được quả bom trên tại một khu rừng cao su ở xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh) và đang chở đi bán.

Qua lời khai của người đàn ông 39 tuổi, Công an thị trấn Bến Quan còn giữ thêm 5 người liên quan.

Quả bom được Lê Văn Tý cùng các đồng phạm đào được tại một khu rừng cao su ở xã Vĩnh Hà. Ảnh: Google Maps.

Quả bom đã được công an Bến Quan bàn giao cho lực lượng công binh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp nhận, xử lý.

Văn Được