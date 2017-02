Chiều 27/2, Kênh VOV Sức khỏe và An toàn thực phẩm (VOV FM89) của Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức phát sóng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự và trực tiếp nhấn nút khởi động phát sóng kênh phát thanh này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Làm tốt công tác đảm bảo sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm là giúp phát huy thế mạnh của nước nông nghiệp, có tiềm năng du lịch như Việt Nam phát triển kinh tế, xã hội.

Để làm được điều đó, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức để từng người dân, tổ chức hiểu được trách nhiệm, cách thức sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu dùng sản phẩm an toàn là vô cùng quan trọng.

Với ý nghĩa đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đã giao trách nhiệm cho các cơ quan truyền thông, đặc biệt là các đơn vị truyền thông lớn trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức các kênh, chương trình chuyên về an toàn thực phẩm, góp phần giải quyết những bất cập, bức xúc trong xã hội về mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hoan nghênh chủ đề và tinh thần tận tâm vì người tiêu dùng của lực lượng báo chí cả nước trong đó có cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn bên cạnh sự tận tâm, từng nhà báo, từng chương trình phát thanh, truyền hình phải có được sự dũng cảm, sáng tạo, giúp kiến thức về sức khỏe, an toàn thực phẩm được truyền tải sâu rộng, để cả xã hội cùng chung tay bảo vệ sức khỏe và an toàn thực phẩm cho người dân.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: VOV FM89 là kênh phát thanh chuyên biệt với thông tin cập nhật, mới mẻ và hấp dẫn về các vấn đề liên quan tới chăm sóc sức khỏe, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kênh VOV Sức khỏe và An toàn thực phẩm phát sóng trên một tần số thống nhất trong cả nước (FM89 MHz), dễ nhớ và dễ dò với chất lượng sóng tốt nhất. Trước mắt, kênh phát sóng ở 4 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng; các tỉnh lân cận những thành phố này cũng có thể nghe được. Sau đó, kênh sẽ được phát sóng trên toàn quốc theo lộ trình.

Với thời lượng phát sóng 17 giờ/ngày, từ 6-23 giờ hàng ngày, các chương trình trên VOV Sức khỏe và An toàn thực phẩm được thiết kế phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện. Kênh có sự đổi mới về phương thức tiếp cận thính giả, được hỗ trợ bởi các phương tiện khác như website của kênh, fanpage của chương trình, gọi điện thoại đường dây nóng hoặc qua email, cài đặt các ứng dụng miễn phí trên điện thoại thông minh...

VOV Sức khỏe và An toàn thực phẩm có nhiều chương trình, tiêu biểu như: “Nhịp sống”, “Tiêu điểm”, “Alo 389”, “Tuyên chiến với thực phẩm bẩn”...

Với khẩu hiệu “Tận tâm vì sức khỏe người Việt”, kênh cũng mở ra nhiều chương trình mang tính khoa giáo, hướng dẫn, chỉ dẫn về sức khỏe, bảo vệ môi trường, lựa chọn thực phẩm và thực phẩm an toàn như: "Cùng bạn sống khỏe", "Cùng con khôn lớn", "Eva làm mẹ", "Quên hết lo âu", "Khỏe đẹp cùng sao"... Bên cạnh đó, VOV FM89 cũng đem đến cho người nghe nhiều không gian thư giãn với các chương trình giải trí.

