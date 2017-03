Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính sách “xoay trục sang châu Á”, một trong những dấu ấn của chính quyền Barack Obama, sẽ bị “khai tử” dưới thời của Tổng thống Donald Trump.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton (Ảnh: Xinhua)

“Liên quan đến vấn đề xoay trục, tái cân bằng,… đó là những từ được dùng để mô tả chính sách đối với châu Á của chính quyền tiền nhiệm”, Diplomat dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton phát biểu trong cuộc họp báo ở Washington, Mỹ trong tuần này.

“Tôi nghĩ các bạn có thể kỳ vọng rằng chính quyền (của Tổng thống Donald Trump) sẽ xây dựng chiến lược riêng… Chúng tôi vẫn chưa đi vào chi tiết xem chiến lược mới sẽ như thế nào hay thậm chí có cần một chiến lược mới hay không”, bà Thornton nói thêm.

Chính sách xoay trục sang châu Á là di sản ghi dấu ấn của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, trong đó Mỹ chủ trương thắt chặt hơn mối quan hệ gần gũi với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, bà Thornton nhấn mạnh ngay cả khi chính sách có thay đổi thì chính quyền mới vẫn giữ nguyên cam kết với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, vẫn còn quá sớm để thảo luận về việc liệu chính quyền của Tổng thống Trump có xây dựng khẩu hiệu mới cho chính sách của Mỹ đối với châu Á - Thái Bình Dương hay không.

“Chúng tôi sẽ vẫn hiện diện và hoạt động tích cực tại châu Á. Nền kinh tế châu Á rất quan trọng đối với sự thịnh vượng và tăng trưởng của Mỹ. Do vậy, chúng tôi sẽ vẫn tới khu vực này để tìm kiếm hợp tác trong các vấn đề thương mại công bằng và tự do; ứng phó với các thách thức an ninh khu vực như vấn đề Triều Tiên; đồng thời tiếp tục thúc đẩy một trật tự ổn định, hòa bình, mang tính xây dựng và dựa trên pháp quyền ở châu Á”, bà Thornton nhấn mạnh.

Bình luận của bà Thornton được đưa ra trước thềm chuyến công du châu Á đầu tiên của tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ông Tillerson dự kiến sẽ tới thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trong chuyến đi lần này, bắt đầu từ ngày 15/3.

Dân trí