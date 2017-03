Chiều 8.3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có thông tin về việc tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng, cho rằng để phục vụ công tác của Văn phòng Ủy ban tỉnh.

Chiếc xe doanh nghiệp tặng Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An giống như chiếc này

Theo UBND tỉnh, sự việc bắt đầu từ ngày 7.1.2015, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Bộ Giao thông vận tải) có công văn đề nghị được tặng xe ô tô phục vụ công tác của Văn phòng UBND tỉnh, chủng loại xe do Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu và lựa chọn.

Phúc đáp công văn trên, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 tặng một xe ô tô loại 2 cầu, 7 chỗ ngồi để giúp Văn phòng có điều kiện về phương tiện phục vụ công tác cho các lãnh đạo tỉnh đi công tác và chỉ đạo thường xuyên, có tính đặc thù tại các huyện miền Tây Nghệ An và đối ngoại với nước bạn Lào.

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 đã tặng Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An xe ô tô Toyota LandCruiser 4.7 VX (mới 100%). Sau khi được trao tặng xe, Văn phòng đã báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An và được Ủy ban ban hành quyết định về việc xác lập quyền sở hữu của nhà nước đối với tài sản. Tại quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, quản lý, sử dụng.

UBND tỉnh Nghệ An khẳng định việc tặng xe ô tô cho Văn phòng UBND tỉnh là tự nguyện và xuất phát từ tấm lòng hướng về quê hương Nghệ An của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4. UBND tỉnh Nghệ An và Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan để quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, hạch toán đầy đủ giá trị tài sản theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Theo Vietnam+