Bộ Tư pháp Mỹ ngày 22.4 tuyên bố có thể sẽ cắt ngân sách dành cho bang California cùng 8 thành phố và hạt trên khắp nước nhằm gia tăng nỗ lực trấn áp các địa phương "bất hợp tác với cơ quan di trú".

Biểu ngữ ủng hộ người nhập cư tại Mỹ

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump trước đó đã cảnh báo rằng chính phủ sẽ cắt giảm ngân sách đối với hàng chục chính quyền địa phương không phối hợp với nhân viên di trú liên bang trong việc thực thi những biện pháp siết chặt nhập cư. Lý do cụ thể được đưa ra là các địa phương này "đe dọa an toàn xã hội" khi không chuyển giao người nhập cư bất hợp pháp bị tình nghi phạm tội cho cơ quan di trú để xem xét trục xuất.

“Chốn trú ẩn” là cụm từ dùng để gọi những địa phương có chính sách nhẹ tay với người nhập cư bất hợp pháp và thường bị cho là không tích cực thúc đẩy thực thi luật di trú liên bang.

Trong khi đó, nhiều "chốn trú ẩn" nói họ không có kinh phí hoặc mặt bằng để giam giữ người nhập cư trái phép cho đến khi chuyển giao cho nhân viên liên bang.

Những địa phương bị cảnh báo bao gồm bang California; thành phố New York; thành phố Chicago; thành phố Philadelphia; hạt Clark (bang Nevada); thành phố New Orleans; hạt Miami Dade, bang Florida; và hạt Milwaukee (bang Wisconsin).

Chính quyền những nơi này có thời gian từ nay đến ngày 30.6 để chứng minh với chính phủ họ không vi phạm bất kỳ luật nào.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp, nằm trong diện bị dọa cắt là khoản ngân sách hỗ trợ thực thi pháp luật trị giá 29 triệu USD thuộc khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ pháp lý Edward Byrne nhằm giúp các địa phương trang trải nhiều loại chi phí từ kiểm tra pháp y đến xét xử tội phạm.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp còn xác định Chicago và New York là 2 thành phố “đang sụp đổ dưới sức nặng của tình trạng nhập cư bất hợp pháp và tội phạm bạo lực”, dù New York hiện có mức tội phạm thấp nhất trong nhiều thập niên và các chuyên gia cho rằng sự gia tăng đột biến tội phạm bạo lực gần đây ở Chicago không liên quan nhiều đến người nhập cư bất hợp pháp.

Cùng ngày, ông Seth Stein, phát ngôn viên của Thị trưởng New York Bill de Blasio khẳng định đây là “thành phố lớn an toàn nhất nước Mỹ”, trong khi Cảnh sát trưởng James O'Neill chỉ trích Bộ Tư pháp “không tôn trọng nỗ lực chống tội phạm” của cảnh sát New York.

Bên cạnh đó, giới chức ở Philadelphia và hạt Milwaukee khẳng định họ tuân thủ nghiêm các luật về nhập cư.

Trùng Quang