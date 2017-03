Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc việc thuyết phục tập đoàn điện tử Toshiba Corp. không bán cổ phần của mình tại mảng kinh doanh chip cho một công ty Trung Quốc.

Biểu tượng Toshiba tại trụ sở ở Tokyo ngày 16/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tokyo lo ngại mảng công nghệ chủ chốt của Toshiba khi rơi vào tay một công ty nước ngoài sẽ đe dọa an ninh quốc gia.

Toshiba đang gồng mình chống chọi với tình trạng thua lỗ nặng nề trong mảng kinh doanh điện hạt nhân tại Mỹ.

Hồi tháng Hai vừa qua, Toshiba ước tính lỗ 712,5 tỷ yen (6,4 tỷ USD) trong hoạt động kinh doanh điện hạt nhân tại Mỹ trong chín tháng tính tới tháng 12/2016.

Theo các quan chức của Toshiba, nhiều công ty công nghệ lớn trên toàn cầu đang quan tâm tới việc mua lại mảng kinh doanh chip có trị giá ước tính khoảng 1.000 tỷ yen (8,81 tỷ USD) của tập đoàn này.

Ngoài các tên tuổi "đình đám" như Apple Inc. và Microsoft Corp., các doanh nghiệp khác gồm Western Digital Corp. (Mỹ); Hon Hai Precision Industry Co. (Đài Loan); SK Hynix Inc. (Hàn Quốc) cũng tỏ ra “thèm thuồng” mảng kinh doanh chip của Toshiba.

Tuy nhiên, Luật Ngoại hối và Ngoại thương Nhật Bản quy định các công ty và nhà đầu tư nước ngoài có ý định mua lại một doanh nghiệp Nhật Bản có liên quan tới an ninh quốc gia cần phải trải qua đợt đánh giá sơ bộ của nhà nước.

Năm 2008, Chính phủ Nhật Bản đã chặn lại thương vụ một quỹ đầu tư của Anh muốn tăng số cổ phần nắm giữ tại công ty điện lực J-Power, do lo ngại về an ninh năng lượng quốc gia.

Hiện bộ phận sản xuất chip nhớ, sử dụng cho các thiết bị như điện thoại thông minh, là đơn vị duy nhất đem lại lợi nhuận cho Toshiba. Trong nửa đầu tài khóa 2016-2017 (kết thúc vào tháng 3/2017), lợi nhuận hoạt động của bộ phận này đạt 78,3 tỷ yen, đóng góp 81% vào tổng lợi nhuận hoạt động của Toshiba./.