Theo báo cáo chính thức của UBND huyện Đông Hải về vụ chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông, số người trên tàu được xác định là 41 người, trong đó 38 người thoát nạn, 2 người chết và 1 người mất tích.

Báo cáo mới nhất của UBND huyện Đông Hải về số nạn nhân trên tàu bị chìm.

Liên quan đến vụ chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông ở cửa biển Gành Hào (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) xảy ra vào ngày 6/4, ông Tô Minh Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải vừa ký báo cáo gửi UBND tỉnh Bạc Liêu về thông tin chính thức của vụ tai nạn. Theo đó, số người trên tàu được xác định là 41 người chứ không phải 40 người như trước đó cơ quan chức năng đã thông tin cho báo chí.

Nhiều người thân đến "chầu chực" tại bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải để nghe ngóng tình hình sức khỏe của nạn nhân.

Ông Tô Minh Đương thừa nhận, sở dĩ có việc lệch số liệu người trên tàu là vì thông tin ban đầu do chủ tàu cung cấp. Tuy nhiên, khi xác minh lại thực tế, con số được xác định là 41 người có mặt trên tàu lúc bị chìm. Trong đó, 38 người thoát nạn, 2 người tử vong và 1 người đang mất tích.

Về trách nhiệm của địa phương, ngay khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Đông Hải đã chỉ đạo Công an huyện, đồn Biên phòng Gành Hào phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, huy động các phương tiện tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Đến thời điểm này, các lực lượng vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích và xác định nguyên nhân tàu bị lật.

Về xử lý trách nhiệm, Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan công an đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tạm giữ tài công Doãn Văn Nam (SN 1982, ngụ huyện Đông Hải) để phục vụ điều tra. Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án vi phạm an toàn giao thông đường thủy.

Theo Đại tá Thật, tài công chắc chắn đã vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy, nhưng mức độ như thế nào, cơ quan điều tra sẽ làm rõ.

Báo Người đưa tin sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Nguyễn Linh