Mới về nhà chồng chưa được bao lâu thì My đã phải đối mặt với nỗi khổ đến từ mẹ chồng, chưa hết My còn phải chịu đựng luôn cả cô giúp việc tên Tuyết, mặc dù My là chủ là người trả công cho Tuyết hàng tháng.

Tất cả cũng chỉ vì Thanh và My đến với nhau trong sự ngăn cấm của mẹ Thanh. Bà ngay từ ngày My về ra mắt đã không hài lòng về My bởi cô là con nhà nghèo, xuất thân từ vùng quê nghèo xa tít thành phố. Nhưng bà càng ngăn cấm dữ dội thì Thanh càng đứng ra che chở cho My. Có lần Thanh còn dọa mẹ nếu ngăn cấm tình yêu này thì cả hai sẽ cùng tử tự. Bà hoảng lắm, vì bà chỉ có mình Thanh là con trai độc nhất, một thời gian bà xuôi xuôi theo. Rồi thấy con trai vẫn còn kiên trì, cuối cùng bà là người xuống nước trước chấp nhận hôn sự dù trong lòng không mong muốn lắm.

Về làm dâu mẹ chồng khó tính lại không ưng thuận mình ngay từ đâu, My đã biết thân biết phận mình. Gia đình nhà chồng dù đã có người giúp việc nhưng mẹ chồng luôn bảo My xuống bếp nấu những món bà thích. Ngày đầu về làm dâu, My không biết khẩu vị của mẹ chồng, cũng lo lắng lắm nhưng nhờ có Tuyết hướng dẫn tận tình nên mới nêm nếm hợp khẩu vị mẹ chồng. My cảm thấy thật may mắn vì ít ra ngoài chồng vẫn có cô giúp việc đứng về phía cô.

Càng tiếp xúc nhiều với Tuyết, My thấy Tuyết là cô giúp việc khôn khéo, biết làm hài lòng gia chủ. Chưa kể Tuyết có làn da trắng, dáng người nhỏ nhắn, biết nấu nhiều món ngon và đặc biệt lại rất dẻo miệng. Mỗi lần mẹ chồng không vừa lòng về My, là ngay lập tức Tuyết sẽ nói đỡ và nịnh khéo vài câu khiến bà thôi hằn học, rồi vài câu châm châm vào nữa là mẹ chồng My cười không ngớt. Vài lần như thế, My ý thức được rằng muốn hòa thuận với mẹ chồng, trước tiên cô phải lấy lòng của cô giúp việc trong nhà.

Khi My đi sắm vài bộ quần áo, cô không quên mua tặng Tuyết bộ đồ ngủ rất đẹp. Đón nhận món quà của My, Tuyết tấm tắc khen ngợi và cảm ơn rối rít. Ngày hôm sau, mẹ chồng biết chuyện liền nói bóng nói gió, bà bảo : “Con dâu nhà này thật khéo, mua tặng người giúp việc bộ đồ ngủ mà không tặng mẹ chồng gì cả!”. My lúc này mới cầm váy lụa đến trước mặt mẹ chồng, cô cười tươi nhẹ nhàng bảo: “Con thấy cái váy này rất hợp với mẹ, nhưng vì đường may bị sứt chỉ nên con định sửa lại!”. Mẹ chồng sờ chất liệu vải rồi gật đầu hài lòng. Tuyết đứng bên cạnh sa sầm nét mặt, cô không ngờ My còn mua sẵn cho bà cái váy.

Tuyết trông có vẻ như đang ủ mưu điều gì, cô ngọt nhạt hết lấy lòng mẹ chồng My, lại có phần ân cần quan tâm chăm sóc chồng My hơn cả trách nhiệm của một người giúp việc. My lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng bản thân là người khá dễ tính, nên cô cũng cho qua, vì nghĩ Tuyết đã có thời gian dài ở nhà này, tình cảm gắn bó có khi sâu đậm hơn tí cũng không vấn đề gì.

Trước ngày sinh nhật của Thanh, My dự định gọi điện đặt bánh sinh nhật thì Tuyết ngăn lại: “Chuyện nhỏ này cứ để em, chị lo mua quà cho anh Thanh đi! Mọi năm cũng là em làm bánh, bày tiệc cho anh ấy đấy ạ!”. My cảm thấy may mắn vì trong nhà có cô giúp việc tinh ý, cô chỉ còn việc đến cửa hàng chọn món quà ưng ý tặng cho chồng trong buổi tiệc thôi.

Đến ngày sinh nhật, chờ mãi vẫn không thấy bánh kem đem tới, mẹ chồng giận dữ trừng mắt nhìn con dâu. Tuyết giả bộ không liên quan khiến My chết điếng không biết giải thích thế nào. Tiệc sinh nhật hôm ấy mất vui bởi mọi người cho rằng My chuẩn bị buổi tiệc quá sơ sài. Bánh kem không có, đồ ăn thức uống thì chẳng khác gì cơm bữa hàng ngày, trong khi mọi năm mẹ chồng My và cả chồng My rất chăm chút cho buổi tiệc này.

Một lần khi Thanh tiệc tùng với đồng nghiệp và về nhà khuya, người thức đợi anh không phải My mà chính là Tuyết. Tuyết đỡ Thanh ngồi vào ghế sofa rồi khẽ trách: “Chị My là vợ anh mà sao vô tâm thế? Thấy anh chưa về mà chị ấy đã đi ngủ trước rồi!”. Thanh đâm ra hơi buồn phiền nghĩ đến vợ, cảm giác chếnh choáng vì rượu và những lời xát muối của Tuyết khiến anh chạnh lòng. Tuyết bỗng nhiên ôm Thanh rồi thầm thì: “Nếu anh chán vợ thì có em đây!”. Tuyết kéo tay Thanh và dẫn về phòng ngủ của cô, Thanh sẵn có hơi men lại đang buồn lòng cũng không hề kháng cự mà cứ thế để Tuyết dìu đi.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy không thấy chồng nằm bên cạnh, My hốt hoảng. Chẳng lẽ tối qua chồng tiệc tùng say xỉn rồi ngủ luôn ở công ty sao? Tối qua My ngồi ở phòng khách đợi Thanh thì Tuyết đến gần bảo: “Anh Thanh gọi điện về bảo sẽ về trễ, anh ấy khuyên chị ngủ trước đi!”. My cảm thấy kì lạ, tại sao Thanh gọi điện cho Tuyết chứ không phải cô? Nhớ lại điều kì quặc tối qua, My sang phòng Tuyết định hỏi cho ra nhẽ, ai ngờ lại thấy cảnh chồng và Tuyết đang ôm nhau nằm trên giường.

My hét lên khiến Thanh và Tuyết choàng tỉnh. Thanh cuống cuồng đứng dậy mặc vội áo quần rồi năn nỉ vợ nghe anh giải thích. My tức giận tát chồng một bạt tai, cô chỉ tay về phía Tuyết đang khóc lóc như thể Thanh hãm đại đời ả. My giận dữ hỏi: “Anh và cô ta ăn nằm với nhau bao nhiêu lần rồi? Trước khi cưới tôi về, có phải hai người làm chuyện này mỗi ngày không?”. Thanh đang muốn phủ nhận thì mẹ chồng bước vào, bà cười bảo: “Tôi biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Con trai tôi thật khéo chọn!”. My nghe vậy chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, cô lập tức về phòng thu dọn hành lý.

Thanh đuổi theo ngăn cản vợ, tối hôm qua mặc dù ma men trong người điều khiển nhưng Thanh cũng ý thức được những chuyện mình làm là có lỗi với vợ. Nhưng Thanh không ngờ vài giây không làm chủ bản thân đã gây nên chuyện đáng xấu hổ thế này. Sau khi thu xếp hành lý, My nghe tiếng khóc nức nở của Tuyết, cô ả đứng ở cửa phòng ngủ của vợ chồng My với bộ dạng áo quần xộc xệch vì mặc vội vàng. My có thể thấy rõ những vết cắn yêu chồng để lại trên thân thể của Tuyết. My căm hận nhìn chồng: “Đơn ly hôn, em sẽ viết rồi đưa anh ký. Nếu tối qua anh không gọi điện cho Tuyết khuyên em đi ngủ sớm thì chắc chuyện này đã không xảy ra!”.

Thanh sửng sốt nhìn bộ mặt cúi gằm của Tuyết, rốt cục anh đã hiểu người gây nên hiểu lầm lần này là ả giúp việc của nhà mình. Thanh cầm mọi thứ trong tầm với ném về phía Tuyết. Ả chính là lý do khiến hôn nhân của vợ chồng anh rạn nứt. Tuyết khóc lóc chạy lại ôm Thanh: “Anh tha lỗi cho em được không? Em sẽ bù đắp cho anh!”. Thanh đẩy Tuyết ngã xuống đất, anh gào rít: “Chen chân vào hôn nhân của người khác vui lắm sao? Biến khỏi đây ngay!”. Tuyết nài nỉ van xin nhưng Thanh vẫn lạnh nhạt đá cô ra khỏi cửa.

Lúc này, Tuyết quay sang cầu cứu chủ nhà là mẹ Thanh nhưng bà cũng nhắm mắt làm ngơ. Thật ra vì không ưa gì con dâu, nên mẹ Thanh mới chộp lấy cơ hội lúc nãy mà đuổi khéo My đi, chứ chê My gái nhà nghèo quê mùa không xứng với con trai mình, thì hà cớ gì bà lại ưng thuận một cô giúp việc nghiễm nhiên lên làm chủ nhà này. Tuyết cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cứ ngỡ chia rẽ tình cảm vợ chồng giữa My và Thanh thì cô sẽ có cơ hội ngồi vào chỗ của My, làm dâu nhà giàu nhưng hóa ra cô đã lầm. Hơn nữa, Tuyết không nắm giữ được trái tim của Thanh nên kết cục cay đắng này là cô đã tự chuốc lấy.

Theo GĐVN