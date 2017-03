Bằng các vụ đánh bom liều chết, nã pháo cối, bắn tỉa và máy bay do thám lượn lờ trên bầu trời - tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang biến đường sá ở tây Mosul thành chiến địa chết chóc.

Mới đây, khi tấn công nhằm giành lại đại bản doanh của IS ở Iraq, lính tinh nhuệ Iraq đã bị đáp trả khốc liệt do IS dùng mọi vũ khí mà chúng có được.

Một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào vị trí IS ở tây Mosul. (Ảnh: BuzzFeed News)

IS đã triển khai 4 xe bom cùng lúc trong khi điều khiển máy bay không người lái thả bom xuống vị trí quân chính phủ. Một tay bắn tỉa từ xa trong khi đạn cối phóng tới khiến 2 lính bị thương.

Theo hãng thông tấn BuzzFeed News, những chiến thuật mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng sử dụng đang gây thương vong nặng nề cho binh sĩ Iraq khi họ tiến lên tuyến đầu ở Mosul. Chúng cũng cho thấy IS đang tìm mọi cách giữ lợi thế trước khi bị liên quân do Mỹ tấn công.

"Chúng đang theo dõi cách thức chúng tôi hành động. Chúng biết điểm yếu của chúng tôi", Mustafa Bakr thuộc lực lượng đặc nhiệm Iraq bình luận.

Lính Iraq bị thương khi đấu với IS ở Mosul. (Ảnh: BuzzFeed News)

Các lực lượng Iraq với sự yểm trợ của không lực và hỏa pháo Mỹ đã tổ chức một chiến dịch tổng lực nhằm giành lại Mosul từ tháng 10 năm ngoái. Vào tháng 1, họ đã giành được nửa đông của thành phố, tách biệt bởi con sông Tigris nhưng chịu thương vong rất lớn.

Nửa tây Mosul hứa hẹn một cuộc chiến thậm chí khốc liệt hơn nhiều.

Khi lực lượng Iraq tiến sâu hơn vào Mosul, các đường phố hẹp nơi đây sẽ buộc họ phải bỏ lại những phương tiện bảo vệ như xe bọc thép để vào từng căn nhà lục soát. Các tòa nhà cũng khiến máy bay Mỹ không dễ oanh kích mục tiêu, bởi ước tính có tới 650.000 dân thường vẫn mắc kẹt ở Mosul. Họ thậm chí bị IS dùng làm lá chắn sống.

Mosul bị bao vây trong khi tuyến đường tới Syria đang nằm trong tay của quân Shiite ủng hộ chính phủ, do vậy các phiến quân IS bám trụ ở đây không còn nơi nào để rút chạy.

"Chúng mắc kẹt và không còn lựa chọn nào, buộc phải chiến đấu", BuzzFeed News dẫn lời thiếu tá Ali Taleb, chỉ huy một sư đoàn đặc nhiệm Iraq phụ trách phía tây Mosul.

Trong một vụ đáp trả, IS dùng tên lửa chống tăng để phá hủy xe của quân chính phủ, khiến cả 4 binh sĩ bên trong thiệt mạng. Khi lính chính phủ xông lên để thu xác đồng đội, IS nã họ bằng một loạt đạn cối, khiến một người lại bị thương. Đoàn xe của chính phủ buộc phải dừng mũi tiến công.

Nhưng IS tiếp tục ra tay khi điều khiển một xe bom tiến về phía họ, khiến những chiếc Humvee phải vội vã tản ra. Vụ nổ phá hủy một xe ủi trong đoàn nhưng tài xế may mắn thoát chết.

Xác máy bay do thám của IS. (Ảnh: BuzzFeed News)

IS còn sử dụng cả máy bay không người lái để làm gián đoạn hoạt động của quân chính phủ. Hơn 70 quả bom đã được các thiết bị này thả xuống một khu vực chỉ trong 2 ngày. Báo BuzzFeed News dẫn lời các tư lệnh Mỹ và Iraq cho biết, trong những ngày gần đây, họ đã phải thích nghi với thủ thuật này khi quân Iraq tiến sâu hơn vào tây Mosul.

"Đông Mosul là một trận đấu khốc liệt, với địa hình cực kỳ phức tạp còn kẻ thù thì sẵn sàng phòng thủ trong vài năm", Tướng Joseph Martin - Tư lệnh cấp cao các lực lượng Mỹ tại Iraq - đánh giá. "Chúng tôi sẽ tiếp tục xem kẻ thù biến đổi như thế nào, và ở đâu chúng thích nghi thì chúng tôi cũng sẽ thích ứng".

Thanh Hảo