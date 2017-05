Mấy ngày gần đây, trên mạng facebook đang chia sẻ hình ảnh, tấm gương dũng cảm của một chiến sỹ thuộc Đại đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hà Giang đã cứu cháu bé bị đuối nước.

Hình ảnh anh Hai đang sơ cứu cháu Hoàng Thanh Bình.

Hình ảnh cháu Bình sau khi sơ cứu đã tỉnh lại.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng 17h15’ ngày 11-5, cháu Hoàng Thanh Bình (11 tuổi), học sinh lớp 5 trường tiểu học Nà Chì, xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang và gần 20 học sinh (từ lớp 3 đến lớp 7) rủ nhau vào thác Tre thôn Nà Chì để tắm.

Vào thời điểm này, cháu Bình không may bị đuối nước, người cứng đờ, chân tay, mặt mũi tái mét, co hết cơ, dạt vào gần bờ, còn các học sinh đi cùng do quá bé không biết cách cứu bạn.

Chân dung chiến sĩ nghĩa vụ Bùi Đức Hai.

Trong lúc cháu Bình đang nguy kịch, chiến sỹ Bùi Đức Hai, công tác tại Đại đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hà Giang đang được cấp phép nghỉ về thăm gia đình, trong lúc tắm với các cháu mình ở gần đó đã khẩn trương chạy đến.

Vận dụng các bài học cứu nạn đuối nước khẩn cấp được học qua ở lớp tập huấn dành cho Cảnh sát cơ động, chiến sĩ Hai đã bế sốc và vác cháu Bình lên chạy xung quanh, đồng thời ép lồng ngực và hà hơi thổi ngạt, Hai tiếp tục bế dậy và cho cháu cúi người để nôn hết nước ra.

Sau vài chục phút sơ cứu, cháu Bình dần tỉnh và ổn định tinh thần. Nguyên nhân đuối nước được xác định, tại chỗ tắm có một tảng đá, các bạn thi nhau nhảy vào đấy để lấy đà rơi xuống nước.

Do đông không kịp bơi ra chỗ khác, cháu Bình bị một bạn nhảy trúng đầu và bị choáng, ngất dưới nước…

Khi nghe tin con trai bị nạn, chị Hoàng Thị Phương đi làm vừa về đến nhà hoảng hốt vội chạy đến hiện trường. Đến nơi, thấy con trai đã tỉnh táo, vừa thoát khỏi tay của “hà bá”, chị Phương ôm con khóc…

Qua lời kể của con trai, chị biết con mình gặp được quý nhân cứu giúp từ cõi chết trở về. Bố mẹ cháu Bình đã đến nhà chiến sĩ Bùi Đức Hai cảm ơn. Chiến sĩ Hai nói: "Việc kịp thời cứu sống cháu đã là hạnh phúc, phần thưởng lớn nhất rồi. Đó cũng là trách nhiệm, là nhiệm vụ của những người lính CAND".

Thiếu úy Nguyễn Đức Nhật, Phó Bí thư Đoàn cơ sở của Phòng Cảnh sát cơ động, Bí thư Đại đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cho biết, Hai là chiến sỹ nghĩa vụ khóa tháng 9-2015. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng chí Hai luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng nổ trong các hoạt động đoàn và phòng trào.

Hiền - Trường