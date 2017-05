Ngày 30.04.2017, các tay súng IS đang bao vây thành phố và căn cứ quân sự Deir Ezzor sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM tấn công một chiếc tăng T-72 do Syria nâng cấp. IS tuyên bố chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ tấn công.

Xe tăng T-72 quân đội Syria trên chiến trường Deir Ezzor Theo trang tin Amaq, cơ quan truyền thông của IS, đăng tải video này: Cuộc tấn công diễn ra trong khu vực nghĩa trang thành phố, chiếc xe tăng đang di chuyển ra vị trí chiến đấu phía tây nam thành phố Deir Ezzor. Quan sát sâu video cho thấy, quả đạn ATGM đánh vào sườn xe phía bên phải, sau vụ nổ xe tăng vẫn cơ động bình thường, cơ động ẩn nấp vào sau vụ đất, cho thấy kíp xe an toàn. Al-Masdar News không xác minh được chính xác cấp độ hư hỏng của xe. Đến lúc này, các đơn vị quân đội Syria, phòng thủ khu vực sân bay đã tiến đến cách thành phố Deir Ezzor chưa đầy 1.500 mét. Cuộc vây lấn tiến công diễn ra khá chậm, chủ yếu do phương thức tiến hành cuộc tấn công chưa tốt, sức kháng cự của các tay súng khủng bố rất mãnh liệt. Lữ đoàn Dù 104 Vệ binh Cộng hòa do tướng Issam Zahreddine chỉ huy được giao nhiệm vụ phối hợp với các nhóm chiến binh bộ lạc tình nguyện tiến hành cuộc tấn công phá vây. Trong hai năm qua, lữ đoàn 104 Vệ binh Cộng hòa luôn là lực lượng ứng cứu các vị trí xung yếu, nguy hiểm nhất của thành phố bị bao vây Deir Ezzor. IS tấn công xe tăng T-72 bằng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM ở thành phố Deir Ezzor NT Nguyễn Thuận -