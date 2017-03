Ngày 03.03.2017, giám đốc Trung tâm chỉ huy, điều hành quốc phòng quốc gia Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, thượng tướng Sergei Rudskoy cho biết, những cuộc không kích mạnh mẽ của không quân Nga đã yểm trợ quân đội Syria giải phóng 52 địa bàn đông dân cư, 1.702 km2 lãnh thổ Syria khỏi sự cai trị của khủng bố.

Không quân Nga trên sân bay quân sự Hmeimim, Latakia Syria

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga thực hiện 991 lần xuất kích, phá hủy 2.306 cơ sở của IS. Các cuộc không kích nhằm tiêu diệt các sở chỉ huy, vị trí tập trung binh lực, kho vũ khí đạn dược. Các cuộc không kích đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng vũ trang Syria giành được thắng lợi trước lực lượng khủng bố, các nhóm thánh chiến ở Syria.

Ngày 28.02, lúc 01:21, không quân Nga thực hiện một vụ tấn công chính xác bằng bom có điều khiển laser KAB-500. Vụ không kích tiêu diệt 67 tay súng khủng bố, trong đó có 19 thủ lĩnh chỉ huy chiến trường từ vùng Bắc Caucasus và Trung Á, 104 tay súng khác bị thương.

Những hoạt động hiệu quả của không quân Nga và lực lượng đặc nhiệm SOF Bộ quốc phòng Nga góp phần quyết định giành thắng lợi, đánh bại lực lượng khủng bố ở Palmyra. Trong chiến dịch tấn công này, quân đội Syria được sự yểm trợ của không quân Nga tiêu diệt hơn 1.000 tay súng, 19 xe tăng, 37 xe bọc thép, 98 xe bán tải gắn vũ khí hạng nặng và hơn 100 xe cơ giới khác.

Trong cuộc chiến đấu giải phóng Palmyra, các máy bay trực thăng tấn công Ka-52, đã chứng minh hiệu quả cao trong cuộc chiến chống lực lượng khủng bố trên địa hình đồi núi sa mạc.

Quân đội Syria được sự yểm trợ đắc lực của lực lượng Không quân vũ trụ Nga giành được những thắng lợi to lớn ở khu vực al-Bab và vùng nông thôn phía đông Aleppo. Các máy bay chiến đấu Nga đã phá hủy 278 cơ sở hạ tầng quân sự của IS bao gồm kho vũ khí đạn dược, nhiên liệu, các trận địa phòng ngự và các vị trí tập kết binh lực, tăng thiết giáp và các phương tiện cơ giới khác.

Theo trang tin Amaq, cơ quan thông tin chính thức của IS, chỉ riêng trong ngày 04, rạng ngày 05.03.2017, không quân Nga phối hợp với không quân Syria tiến hành hơn 130 cuộc không kích vào chiến tuyến của IS. Các làng Al-Samiyah, Abou Hanaya, Tabara, Um Mayal Kabirah và Al-Rashidyah, tạm bị IS chiếm giữ chịu các cuộc không kích và pháo kích dữ dội nhất. Đây cũng là mục tiêu tiếp theo của lực lượng Tigers trên vùng nông thôn phía đông Aleppo ngày 05.03.2017.

Lực lượng trực thăng tấn công Nga yểm trợ hỏa lực cho quân đội Syria tấn công trên chiến trường Palmyra

Những hình ảnh không quân Nga không kích các mục tiêu khủng bố trên vùng nông thôn Aleppo và Palmyra

NT

Nguyễn Thuận -