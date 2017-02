Việc giành lại được thị trấn Tadef giúp quân đội Syria bảo vệ được các tuyến đường vận tải ở phía Đông Aleppo, đồng thời thiết lập căn cứ để tiến hành các cuộc tấn công và đẩy lui IS tại khu vực này.

Lực lượng dân chủ Syria trong đợt giao tranh với Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở làng Bir Fawaz ngày 8/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên quan đến tình hình IS tại Syria, hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin quân đội chính phủ ngày 26/2 đã giành lại thị trấn then chốt ở khu vực nông thôn phía Bắc Aleppo từ tay IS.

Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin tại Iraq, IS đã sử dụng máy bay không người lái tiên tiến để chống lại binh lính Iraq ở miền Tây Mosul.

Trong thời gian gần đây, các phần tử khủng bố IS đã nâng cấp máy bay không người lái để có thể phóng lựu đạn vào quân đội chính phủ, đồng thời cải thiện độ chính xác của thiết bị này.

Tờ báo này cũng cho biết IS đang sử dụng máy bay không người lái để tấn công dân thường và nhân viên cứu trợ nhân đạo. /.