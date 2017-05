Những bức tượng độc đáo không chỉ thu hút sự chú ý của người xem mà còn truyền tải nhiều thông điệp đặc biệt.

1. Cầu thìa và trái anh đào, Mỹ

Đây là tác phẩm nghệ thuật của vợ chồng nghệ sĩ Claes Oldenburg và Coosje van Bruggen, được xây dựng tại một một xưởng đóng tàu ở New England, Mỹ. “Thìa và trái anh đào” là một trong những tác phẩm nghệ thuật đặc trưng của bang Minnesota.

2. Die Badende, Đức

Bức tượng khổng lồ của nghệ sĩ Oliver Voss được xây dựng trên hồ Binnenalster ở thành phố Hamburg, Đức. Công trình được làm bằng thép và bọt biển với chiều cao 4m và dài 30m.

3. Forever Marilyn, Mỹ

Forever Marilyn là bức tượng khổng lồ của nữ diễn viên Marilyn Monroe do nghệ sĩ Seward Johnson thiết kế. Tượng mô phỏng một trong những hình ảnh nổi tiếng của cô trong bộ phim The Seven Year Itch vào năm 1955. Hoàn thành vào năm 2011, bức tượng hiện tại được đặt tại thành phố Palm Springs, bang California.

4. Thiếu nữ đang mơ, Anh

Nằm cạnh đường cao tốc M62 nối giữa thành phố Liverpool và Manchester, bức tượng hình khuôn mặt thiếu nữ đang ngủ có chiều cao 20m. Đây là tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Jaume Plensa với thông điệp về tương lai và mọi thứ có thể xảy ra.

5. Cưa quái vật, Nhật Bản

Một trong những bức tượng điêu khằc bắt mắt nhất thế giới là tác phẩm Cưa quái vật tại Trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo, Nhật Bản. Bức tượng có chiều cao 15,4m với phần tay cầm màu đỏ nhô lên mặt đất. Đây là tác phẩm của hai nghệ sĩ Claes Oldenburg và Coosje Van Bruggen.

6. Chó bạc khổng lồ, Mỹ

Nằm bên ngoài trung tâm cứu hộ động vật ở thành phố Denver, bức tượng chó cao 6m trở nên lấp lánh dưới ánh mặt trời. Là tác phẩm của hai nghệ sĩ Laura Haddad và Tom Drugan, bức tượng được làm bằng khung thép và hơn 90.000 miếng thép nhỏ ghi tên của các chú chó. Vào ban đêm, công trình được thắp sáng bằng ánh sáng đèn led.

7. Vòi nước ma thuật, Tây Ban Nha

Được xây dựng trong công viên nước Aqualand- Cadiz ở Tây Ban nha, “Vòi nước ma thuật” dường như nổi lơ lửng trên bầu trời với nguồn cung cấp nước vô tận. Thực tế, một đường ống bí mật được lặp đặt trong dòng nước và là trụ cho cả cấu trúc.

8. Tượng Phật Monywa, Myanmar

Bức tượng Phật nằm Monywa có kết cấu rỗng với chiều dài 90m được xây dựng vào năm 1991. Du khách có thể đi bên trong bức tượng khổng lồ và xem 9.000 bức ảnh về Phật Monywa và các môn đồ của Ngài.

9. Nhện khổng lồ, Anh

Bức tượng nhện của nghệ sĩ Louise Bourgeois được làm từ chất liệu đồng, thép không gỉ và đá cẩm thạch với chiều cao 9m, năm bên ngoài khu trưng bày nghệ thuật Tate Modern ở thành phố London.

10. London Ink Swimmer, Anh

Bức tượng dài 14m và cao 3m mô phỏng một người bơi qua bãi cỏ trên bờ sông Thames, đoạn giữa cầu Tháp và tòa nhà thị chính thành phố London. Nó là một phần trong chương trình truyền hình thực tế London Ink.