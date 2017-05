Đánh vào tâm lý muốn đi nước ngoài, xin việc làm của người dân, các đối tượng lừa đảo đã bày ra nhiều chiêu trò để đưa họ vào tròng, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Đối tượng Võ Đình Tuấn đang bị Công an TPHCM truy nã về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - ảnh CA.

Lừa đảo gần tỉ đồng bằng chiêu “làm thủ tục đi Mỹ”

Do có quen biết từ trước với bà Phan Thanh Tuyết (ngụ quận Bình Tân, TPHCM) sau nhiều lần đi xem bói ở quận 8 nên đối tượng Võ Đình Tuấn (SN 1970, quê TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tạm trú phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) biết bà Tuyết có nhu cầu muốn làm visa đi Mỹ để thăm người thân và chữa bệnh nhưng chưa biết cách phải làm thủ tục như thế nào.

Đến tháng 4.2015, sau nhiều lần nói chuyện, Tuấn nảy sinh ý định lừa bà Tuyết để chiếm đoạt tiền. Nghe Tuấn “nổ” là mình có quen một người đang làm việc ở Sở Di trú Hoa Kỳ tại TPHCM và người này sẽ giúp bà làm hồ sơ cấp visa thành công với số thù lao là 16.000 USD, bà Tuyết liền đồng ý.

Theo điều tra của công an, từ tháng 11.2015 đến tháng 3.2016, qua 5 lần, Tuấn đã nhận của bà Tuyết số tiền là 365 triệu đồng để Tuấn làm thủ tục xin cấp visa đi Mỹ cho bà Tuyết. Trong thời gian này, Tuấn lên mạng đăng ký mua hồ sơ thông qua một công ty môi giới dịch vụ trên đường Bùi Viện (quận 1) rồi mang về đưa cho bà Tuyết để khai thông tin lý lịch và nguyện vọng di dân sang Hoa Kỳ. Ngoài ra, Tuấn còn yêu cầu bà Tuyết cung cấp bản sao công chứng số hộ khẩu, hộ chiếu, giấy CMND, giấy xác nhận độc thân...

Sau khi nhận hồ sơ từ bà Tuyết, Tuấn không mang đến nộp tại Sở di trú Hoa Kỳ mà tự hủy bỏ hồ sơ này. Nhưng để bà Tuyết tin tưởng, Tuấn nhiều lần dẫn bà Tuyết đến Tòa nhà Diamond (số 38, Nguyễn Du, quận 1) và giới thiệu đây là địa điểm hoạt động của Sở di trú Hoa Kỳ tại TPHCM nhưng Tuấn không cho bà Tuyết vào bên trong mà chỉ cho đứng bên ngoài xem. Khoảng một năm trôi qua, Tuấn nói hồ sơ sắp xong và yêu cầu bà Tuyết phải mở tài khoản cá nhân để nộp tiền vào nhằm chứng minh là mình có tài sản riêng. Do số tiền lên đến 500 triệu đồng nên bà Tuyết phải thế chấp căn nhà mình đang ở để vay nóng bên ngoài rồi giao cho Tuấn số tiền này để Tuấn nộp giúp vào tài khoản trên.

Để qua mặt bà Tuyết, Tuấn làm giả các giấy tờ ngân hàng đưa cho bà Tuyết rồi nói rằng cần thêm tiền để làm chi phí, lo cho nhân viên trong sở Di trú mà mình đang nhờ vả. Nghe vậy, Bà Tuyết đưa thêm cho Tuấn tổng cộng thêm 90 triệu đồng nữa. Thực chất, sau khi nhận được những khoản tiền (955 triệu đồng) từ bà Tuyết, Tuấn không làm gì.

Đến ngày 30.7.2016, khi Tuấn đến nhà bà Tuyết ở quận Bình Tân thì bị công an phường Bình Trị Đông mời về làm việc. Đến ngày 1.8.2016, Công an quận Bình Tân khám xét nhà Tuấn thì phát hiện một con dấu “Đã thu tiền”, nhiều ảnh màu của bà Tuyết. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận nội dung như trên. Được cơ quan điều tra cho tại ngoại để hầu tra, Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 21.4.2017, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã Võ Đình Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phan Thế Hòa bị bắt khẩn cấp về tội lừa đảo xin việc, chiếm đoạt hàng tỉ đồng từ nhiều nạn nhân. Ảnh: C.A

Nhiều người dính quả lừa của “ông Phân viện trưởng” dỏm

Với cái mác giả mạo Phân Viện trưởng của một Viện nghiên cứu về các vấn đề xã hội có trụ sở tại TPHCM, Phan Thế Hòa (SN 1970, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú) đã liên tục nhận tiền chạy việc của hàng chục người, qua đó chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, từ năm 2014, Hòa bị Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 144.500 USD hứa xin việc cho 13 cá nhân vào làm việc ở bộ phận an ninh soi chiếu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, do cần tiền, đầu năm 2016, Hòa tiếp tục lừa ông Trần Thanh Hùng cũng bằng chiêu thức này với lời hứa sẽ xin cho ông Hùng vào làm việc ở bộ phận an ninh soi chiếu hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nghĩ rằng công việc ở sân bay ổn định, thu nhập lại khá nên ông Hùng tin lời.

Từ cuối tháng 2.2016, sau nhiều lần gặp gỡ, ông Hùng đã giao đủ cho Hòa số tiền 460 triệu đồng để nhận quyết định vào làm việc tại vị trí công việc trên. Khấp khởi hy vọng với những lời hứa như “đinh đóng cột” của Hòa, ông Hùng yên tâm chờ 30 ngày sau sẽ đi làm. Tuy nhiên, hết thời hạn đã giao kèo, ông Hùng vẫn ở nhà, không nhận được thông báo đi làm nào. Nhiều lần liên lạc với Hòa thì ông Hùng nhận được câu trả lời lúc thì nói đã có quyết định chính thức, lúc thì nói hồ sơ bị sai, phải làm lại từ đầu, lúc thì sân bay đang bị thanh tra nên chưa thu xếp được. Đến cuối năm 2016 mà vẫn lâm cảnh thất nghiệp, ông Hùng yêu cầu Hòa phải trả lại số tiền trên cho mình.

Cơ quan CSĐT cho rằng, bị Hùng liên tục đòi tiền, Hòa đã có hành vi xâm hại tính mạng và sức khỏe của nạn nhân và có đủ yếu tố để cấu thành hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan điều tra, Hòa còn thừa nhận đã cố ý giả mạo chức vụ là Phân viện trưởng Viện Nghiên cứu môi trường và các vấn đề xã hội tại TPHCM - là chi nhánh của Viện nghiên cứu môi trường và các vấn đề xã hội.

Nhận thức rõ Viện trưởng là người đại diện Phân viện chịu trách nhiệm trước pháp luật, và Phân viện không được cấp con dấu riêng nhưng Hòa vẫn dùng chức danh Phân viện trưởng, đóng dấu của Phân viện gửi Công an TPHCM xin cấp súng công cụ hỗ trợ. Sau khi được cấp súng bắn đạn hơi cay, Hòa sử dụng súng sai quy định và đã bị Công an quận Tân Phú ra Quyết định xử phạt hành chính, thu hồi súng và phạt 3 triệu đồng. Hành vi này của Hòa đủ yếu tố cấu thành tội “Giả mạo chức vụ”.

Liên quan đến Hòa, ngày 20.1, cơ quan công an còn nhận thêm đơn của bà H. (ngụ quận 1) tố cáo Hòa đã lừa đảo chiếm đoạt 23.000 USD và 280 triệu đồng. Với những chứng cứ trên, đối tượng Hòa đã bị Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trường Sơn