Dù đã chia tay nhưng bạn vẫn còn tình cảm với người yêu cũ và muốn "nối lại tình xưa" thì hãy làm theo những điều này nhé, đảm bảo rất hiệu nghiệm!

Những cách sau đây có thể sẽ rất hiệu quả để bạn nối lại tình xưa.

Hẹn gặp chàng dưới danh nghĩa “bạn bè”

Những bước trên đây giúp bạn tạo được nền tảng cho việc kéo chàng trở lại, giờ là lúc bạn hành động. Hãy đề nghị những cuộc gặp gỡ dưới danh nghĩa bạn bè. Càng đi chơi nhiều với bạn, một cô gái vui vẻ, độc lập và thú vị, chàng sẽ càng muốn ở bên bạn.

Tỏ ra bí ẩn

Biết trước những điều bạn định làm hoặc nói sẽ khiến chàng thấy mối quan hệ trở nên nhàm chán. Do đó, bạn nên học cách giữ sự bí ẩn nếu muốn chàng quay trở lại. Chẳng hạn, lên kế hoạch gặp chàng rồi trước đó 10 phút, hãy gọi cho chàng để hẹn lại. Khi anh ấy sẵn sàng đi, hãy giục anh ấy như thể bạn rất bận rộn.

Giả vờ “tảng lờ” anh ấy

Dù sự thật bạn rất muốn ngả vào vòng tay của anh ấy nhưng bạn có biết rằng, anh ấy sẽ phản ứng tốt nhất nếu bị lờ đi. Khi chàng gọi điện, bạn đừng trả lời. Hãy đợi một, hai ngày sau hãy phản hồi lại. Bạn cần thể hiện cho chàng biết rằng bạn không cần anh ấy.

Luôn tỏ ra vui vẻ dù thật ra bạn rất đau, buồn

Tỏ ra buồn bã và tuyệt vọng chỉ khiến bạn trông thảm hại và kém hấp dẫn. Do đó, hãy cố quên đi nỗi buồn của mình hoặc kiềm nén cảm giác buồn bã vào trong để thể hiện khuôn mặt tươi vui. Khi đó, chàng sẽ băn khoăn tại sao mình lại để cô ấy ra đi nhỉ?

Thể hiện là một người độc lập

Khi thấy bạn biết kiểm soát cuộc sống của mình, anh ấy sẽ nghĩ bạn không cần anh ấy. Hãy hành động như thể bạn đã hoàn toàn quên anh ta. Nếu vẫn còn yêu bạn, anh ta sẽ cảm thấy phát điên.

Chủ đề trò chuyện nên nhẹ nhàng, vui vẻ

Những chủ đề trò chuyện nặng nề, sướt mướt có thể khiến chàng mất vui. Thay vào đó, bạn nên chọn những chủ đề nhẹ nhàng, vui vẻ để nói chuyện với chàng.

Từ chối làm “chuyện ấy”

Từ chối sex sẽ khiến chàng thêm thèm muốn nó và giúp cuộc đoàn tụ của hai bạn càng trở nên đặc biệt hơn. Hãy khéo léo từ chối ngay cả khi bạn cũng rất ham muốn.

Xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp và khác với hình ảnh anh ta đã quen thuộc

Đàn ông thích những phụ nữ xinh đẹp. Hẳn anh ấy đã nghĩ bạn rất xinh đẹp nên mới yêu bạn. Nhưng không may là, theo thời gian, có thể nhan sắc của bạn giảm sút, cách ăn mặc của bạn trở nên xuống cấp và nhàm chán… Giờ là lúc bạn nên làm mới mình. Hãy xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt chàng. Hãy thay đổi hình ảnh mà trước đây chàng đã quen thuộc bằng hình ảnh mới lạ.

Tán tỉnh chàng bằng lời nói và sự va chạm “khiêu khích”

Để kéo chàng quay lại, bạn cần biết vuốt ve cái tôi của chàng. Hãy cho chàng biết anh ấy trông hấp dẫn thế nào. Hãy nhẹ chạm vào những chỗ mà bạn biết sẽ khiến chàng phát điên. Hãy thì thầm vào tai chàng những lời “khiêu khích”. Chắc chắn anh ấy sẽ không thể cưỡng lại bạn.

Dấu hiệu chứng tỏ chàng muốn quay về với bạn

1. Xuất hiện trên mọi mạng xã hội

Đột nhiên bạn nhận được lời mời kết bạn của người yêu cũ, sau đó là hàng loại like của người đó trên mọi bài đăng của bạn. Mọi hành động của bạn trên Facebook đều được người đó theo sát và không quên "thả tim" ở tất cả các ảnh tự sướng của bạn. Instagram của bạn cũng vậy. Việc này chứng tỏ người cũ của bạn đang muốn tìm hiểu lại cuộc sống của bạn và quan tâm đến bạn thông qua mạng xã hội. Việc gửi một tin nhắn, gọi một cuộc điện thoại khó hơn rất nhiều so với việc nhấn một nút "like". Chính vì thế, bạn sẽ có ngay một "thánh cuồng like".

2. Tần suất bạn "vô tình" gặp người cũ càng ngày càng lớn

Nếu như gần đây bạn "vô tình" gặp người cũ tập thể dục quanh khu nhà bạn rất nhiều lần trong khi đó khu nhà của bạn cách xa khu nhà của người cũ đến mấy cây số thì việc này rất đáng ngờ nhé.

Tâm lý hậu chia tay đó là càng hạn chế gặp người cũ càng tốt để tráng ngượng ngùng cho cả hai, trong khi đó người cũ của bạn đang làm việc ngược lại. Chắc chắn có ý đồ ở đây chứ không thể gọi là vô tình được. Chẳng có ai rảnh rỗi và ngớ ngẩn tới mức chạy thêm vài km nữa để đến khu nhà của bạn tập thể dục đâu.

3. Hỏi thăm thông tin của bạn

Nếu như bạn bị hắt xì hơi chàng cũng biết mà hỏi thăm thì chắc chắn là chàng còn quan tâm đến bạn rồi. Những người bạn chung, người thân chung của hai người đều trở thành nguồn thông tin để đối phương khai thác thông tin của bạn. Điều này chắc chắn không bình thường và chỉ có những người có cảm tình với nhau mới có những hành động đó.

Mặc dù không chắc chắn 100% vì chuyện tình cảm cực khó nói. Có thể đối phương đột nhiên có những biểu hiện như vậy là do áy náy vì đã chia tay với bạn. Tuy nhiên, những dấu hiện trên cũng cho thấy một phần tâm tư của người cũ đối với bạn. Cho dù người đó có cho thấy ý định muốn quay lại rõ ràng đến mức lộ liễu, hay thậm chí là đề nghị trực tiếp với bạn thì bạn cũng cần suy nghĩ kĩ. Vì chắc chắn giữa hai bạn xảy ra vấn đề mới chia tay. Bạn cần phải chắc chắn hai bạn đã giải quyết vấn đề giữa hai bạn một cách ổn thỏa mới quay lại, nếu không hai bạn chỉ tốn thời gian và càng thêm tổn thương khi quay lại với nhau mà thôi.