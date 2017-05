Nhiều người không khỏi “há hốc” khi chỉ sau 3 tháng chia tay Jiyeon, Lee Dong Gun đã… lấy vợ và giờ thì đang chuẩn bị có con đầu lòng.

Mới đây, tài tử Lee Dong Gun chính thức thông báo mình đã kết hôn với nữ diễn viên Jo Yoon Hee, chỉ sau 2 tháng hẹn hò và 3 tháng chia tay “tình cũ” Jiyeon. Bên cạnh đó, nam diễn viên sinh năm 1980 cũng khiến fan “sốc tận óc” khi tiết lộ anh và Jo Yoon Hee đang chờ đón đứa con đầu lòng của họ.

Cụ thể, trong thông báo mới nhất gửi đến người hâm mộ, Lee Dong Gun chia sẻ:“Xin chào, tôi là Lee Dong Gun. Tôi nghĩ mình cần nói điều này vì tôi tin rằng người hâm mộ của tôi phải là những người đầu tiên được biết.

Tôi muốn thông báo rằng mình và bạn gái Jo Yoon Hee đã chính thức trở thành vợ chồng, sau khi phát triển tình yêu và sự tin tưởng chúng tôi dành cho nhau. Chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp, sau khi nộp đơn đăng kí kết hôn.

Trong thời gian chuẩn bị cho đám cưới, Jo Yoon Hee và tôi đang rất phấn khởi chờ đón đứa con đầu lòng của chúng tôi”.

Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee.

Bên cạnh đó, Lee Dong Gun không quên tiết lộ về dự án điện ảnh mới cũng như những kế hoạch trong tương lai: “Trong thời gian tới, tôi sẽ tập trung cho bộ phim mới mang tên The Queen Of The 7th. Sau khi bàn bạc với bố mẹ cả 2 bên, chúng tôi dự định sẽ tổ chức một lễ cưới nhỏ chỉ với sự tham gia của người thân và bạn bè thân thiết.

Khi đưa ra thông báo này với người hâm mộ, tôi cũng rất phân vân về việc các bạn sẽ phản ứng thế nào sau khi nhận được tin tức. Tuy nhiên, tôi đưa ra quyết định này để giúp bản thân hạnh phúc hơn, cũng là để trở thành một diễn viên tốt hơn. Vì vậy, mong rằng có thể nhận được những lời chúc phúc của các bạn.

Hi vọng các bạn vẫn sẽ yêu mến và ủng hộ tôi”.

Đầu tháng 2/2017, công ty chủ quản của Lee Dong Gun, FNC Entertainment, đưa ra thông báo nam diễn viên và Jiyeon đã chính thức chia tay sau 2 năm hẹn hò. Không lâu sau đó, cụ thể là vào khoảng thời gian cuối tháng 2, Dispatch “phanh phui” loạt ảnh gặp gỡ bí mật của Lee Dong Gun và bạn gái mới Jo Yoon Hee trên khắp mặt báo, khiến cặp đôi phải lên tiếng thừa nhận mối quan hệ. Được biết, cả hai nảy sinh tình cảm sau khi cùng hợp tác chung trong drama Laurel Tree Tailors (Tiệm may quý ông).

Loạt ảnh hẹn hò của cặp đôi được Dispatch đăng tải.

Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong drama Tiệm may quý ông.

Hiện tại, người hâm mộ, đặc biệt là fan Jiyeon đang tỏ ra cực kì "sốc" khi hay tin tình cũ của thần tượng đã lập gia đình, có con nhỏ chỉ 3 tháng sau khi chia tay.

Theo TTVH