Chị Xuyến – tiểu thương bị hai người phụ nữ hắt dầu luyn vào thịt lợn cho biết sẽ làm đơn lên cơ quan chức năng để xin giảm nhẹ tội.

Theo PNVN đã đưa tin, chị Đỗ Thị Xuyến (SN 1995, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) có 28 con lợn đến thời kỳ xuất chuồng. Tuy nhiên, giá lợn hơi xuống thấp (khoảng 20.000 đồng/1kg) và thương lái không mua. Tiếc của, chị Xuyến đã bàn với em dâu tự giết mổ và mang bán tại chợ Lương Văn Can (Hải Phòng), với mong muốn bù đắp lại số tiền mua lợn giống và tiền cám nuôi lợn thì bị 2 đối tượng hắt luyn, chất thải vào người và số thịt trên sạp (khoảng 90kg).

Chị Đỗ Thị Xuyến (SN 1995, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) bị hắt dầu luyn

Đêm 12/5, Công an quận Ngô Quyền đã thực hiện lệnh bắt đối với Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970), để điều tra về hành vi đổ chất bẩn vào phản thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến tại chợ Lương Văn Can trước đó. Sáng 13/5, Lê Thị Hoa đến Công an quận Ngô Quyền đầu thú.

Hai tiểu thương hắt dầu luyn tại cơ quan chức năng

Theo nguồn tin của Dân Trí, chị Xuyến chia sẻ, cả hai người phụ nữ, Hoa và Dung đều là người lăn lộn buôn bán ở chợ như chị để có tiền lo cho gia đình! Ngày may mắn thì có lãi nhiều, ngày không may thì lãi ít, thậm chí có ngày ế còn lỗ vốn. Chưa kể chị Dung thì đã có tuổi, còn chị Hoa thì vừa sinh con được 2 tháng. "Mình cũng nuôi con nhỏ nên rất cảm thông và chia sẻ với chị Hoa. Giờ chắc chị ấy cũng rất lo lắng và ân hận", chị Xuyến nói.

Chị Xuyến cho biết sẽ làm đơn xin giảm nhẹ tội

Còn theo nguồn tin của Zing.vn, chị Xuyến cho biết chị rất tiếc về sự việc vừa qua, đặc biệt là việc hai người phụ nữ hại mình bị công an bắt khẩn cấp. Chị chỉ có mong muốn đơn giản là người hại mình có lời xin lỗi tới gia đình. Đồng thời, họ phải đền bù số hàng hóa bị thiệt hại.

Cùng ngày 13/5, một doanh nghiệp đã thu mua toàn bộ đàn lợn 7 con còn lại của chị Xuyến với giá 35.000 đồng/kg.

