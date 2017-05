Cơ quan điều tra xác nhận điều dưỡng Bệnh viện quận Thủ Đức, TP HCM có hành vi chọc ghẹo, sờ soạng bệnh nhân nhưng chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Ngày 9-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an quận Thủ Đức cho biết sau khi tiếp nhận trình báo về vụ hiếp dâm, quá trình điều tra , công an chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Nguyễn Đình L. (SN 1985), nhân viên điều dưỡng khoa Chấn thương – Chỉnh hình Bệnh viện quận Thủ Đức .

"Ban đầu xác nhận hành vi quấy rối tình dục của đối tượng với bệnh nhân tại phòng tiểu phẫu của Bệnh viện quận Thủ Đức là có, nhưng chưa đủ căn cứ để xử lý về mặt hình sự" - một cán bộ điều tra nói.

Lãnh đạo Bệnh viện quận Thủ Đức thông tin cho báo chí về vụ bệnh nhân "tố" bị điều dưỡng bệnh viện hiếp dâm

Theo lời khai của L., cách đó không lâu chị N. có đến Bệnh viện quận Thủ Đức để thực hiện ca phẫu thuật nhẹ ở chân phải.

Ngày 7-5, không thấy chị N. đến bệnh viện tái khám, thay băng vết thương như lịch hẹn, L. có gọi điện nhưng chị này không nghe điện thoại. L. sau đó nhắn tin nhắc nhở cho chị N. biết.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, chị N. mới đến phòng tiểu phẫu của khoa để thay băng.

L. khai vì lần trước thấy chị N. trò chuyện khá cởi mở nên anh ta nghĩ nữ bệnh nhân có tình ý với mình. Do đó, khi thay băng vết thương xong, chị N. ra về thì L. bất ngờ đến đóng cửa phòng lại để thực hiện hành vi hiếp dâm . Lúc này, L. dùng vũ lực cởi đồ và có hành vi sờ soạng khắp người chị N.

Chị N. chống cự bằng cách cắn vào tay và dùng chìa khóa đâm vào người L., sau đó chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Nhận được thông tin trên, phía Bệnh viện quận Thủ Đức đã trình báo công an địa phương.

Ngày trong đêm, đội điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an phường Tam Phú có mặt tại hiện trường lấy lời khai những người liên quan làm rõ vụ việc. L. và chị N. cũng được mời về trụ sở công an lấy lời khai phục vụ điều tra.

Tại đây, L. đã thừa nhận hành vi như trên. Còn chị N. khẳng định những vết thương trầy xước trên tay và người của L. là do bị chị dùng chìa khóa đâm.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình làm việc chị N. đã làm đơn bãi nại cho điều dưỡng L. và từ chối làm thủ tục giám định theo yêu cầu từ công an. Quá trình điều tra, công an xác định L. chỉ có hành vi chọc ghẹo, sờ soạng bệnh nhân nên chưa đủ căn cứ xử lý về mặt hình sự.

VKSND quận Thủ Đức đã trao đổi nghiệp vụ và thống nhất với Công an quận Thủ Đức chỉ xử phạt hành chính đối với L., đồng thời thông báo kết quả điều tra cho Bệnh viện quận Thủ Đức để có hướng xử lý nội bộ.

Bác sĩ Nguyễn Lan Anh – Phó giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức xác nhận chưa nhận được kết luận điều tra từ cơ quan công an.

"Khi nhận được kết luận điều tra từ cơ quan công an, phía bệnh viện sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng để có hướng xử lý cụ thể đối với điều dưỡng L. Khi xảy ra vụ việc lãnh đạo bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác đối với điều dưỡng L. để phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc", bác sĩ Anh thông tin.

Cũng theo bác sĩ Anh, điều dưỡng L. công tác tại bệnh viện từ năm 2013, được đánh giá là người hiền lành, chuyên môn tốt. "Khi nghe được thông tin này cả bệnh viện ai cũng ngỡ ngàng, không tin đó là sự thật", bà Anh nói.

Tin - ảnh: SỸ HƯNG